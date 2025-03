Atletica, Andy Diaz: “Punto al podio, problemi fisici superati”

Doppietta azzurra nelle qualificazioni del salto triplo maschile degli Europei indoor 2025 di atletica leggera: primo Andrea Dallavalle con 16.87, secondo Andy Diaz con 16.74. In entrambi i casi la misura viene ottenuta al primo tentativo e vale l’accesso diretto all’ultimo atto.

Al sito federale Andy Diaz rivela le proprie ambizioni nella lotta per le medaglie: “Domani sarà una gran finale, dura, con Andrea Dallavalle, ma anche con il tedesco Hess. Oggi bene al primo salto, quindi siamo tranquilli, riposati, domani si spinge, si va a cannone. Andiamo per il podio, i problemi fisici degli ultimi tempi sono superati, anche per questo mi sento rilassato“.

Andrea Dallavalle è soddisfatto: “La cosa più difficile non è fare la misura una volta, come successo ad Ancona, ma riconfermarsi. Bello ripetersi con la maglia azzurra, ci tengo particolarmente e voglio onorarla nel modo corretto. Oggi la legge era qualificarsi con un solo salto: son contento di non essere diventato un fuorilegge. Domani è Italia-Germania: di solito abbiamo bei ricordi calcistici“.