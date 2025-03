Atletica, Larissa Iapichino: “La qualificazione è sempre lo scalino più difficile”

Larissa Iapichino si è qualificata alla finale del salto in lungo femminile degli Europei indoor 2025 di atletica leggera: l’azzurra ha staccato il pass per l’ultimo atto grazie al secondo dei tre balzi, con la quale ha realizzato la misura di 6.76, dato che era necessario fare 6.65.

Al sito federale l’azzurra ha commentato: “Missione compiuta, la qualificazione è sempre lo scalino più difficile, ma siamo riusciti ad aggiungere anche questo tassello. Tecnicamente i miei salti di oggi sono stati discreti, ma di difficile c’è stata la tensione del primo turno, con soli tre tentativi“.

In finale, con una gara più lunga a disposizione, l’azzurra potrà impostare la prova in maniera differente rispetto a quanto fatto oggi: “Domani ce ne sono sei per tutte, si può osare e trovare le misure anche se qualche dettaglio non dovesse andare. Sono molto più serena di altre volte“.