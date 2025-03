A che ora Musetti-Halys oggi, ATP Miami 2025: dove vederla in tv e streaming

Lorenzo Musetti, esentato dal primo turno grazie al suo status di testa di serie n.15, si appresta a fare il suo debutto nel Masters 1000 di Miami 2025 scendendo in campo oggi (ore 16.00 italiane) contro Quentin Halys. Il toscano parte sicuramente con i favori del pronostico e ha le carte in regola per approdare ai sedicesimi di finale, in cui se la vedrebbe con uno tra il canadese Auger-Aliassime e l’australiano Schoolkate.

Il numero due d’Italia è reduce da un discreto percorso sul cemento di Indian Wells, con una vittoria su Safiullin ed una sconfitta ai sedicesimi contro il transalpino Arthur Fils avendo match point dopo aver dovuto rinunciare di fatto a quasi tutto lo swing sudamericano a causa di un problema al polpaccio. L’azzurro si presenta dunque in Florida con l’obiettivo di mettere in cascina punti preziosi in vista della stagione sulla terra.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Halys, valevole come secondo turno del Masters 1000 di Miami. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-HALYS MIAMI

Venerdì 21 marzo

Ore 16.00 ATP Masters 1000 Miami, secondo turno: Lorenzo Musetti vs Quentin Halys – Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA MUSETTI-HALYS MIAMI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203).

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.