A che ora Cinà-Dimitrov oggi, ATP Miami 2025: dove vederla in tv e streaming

Federico Cinà torna in campo oggi per sfidare Grigor Dimitrov al secondo turno del Masters 1000 di Miami 2025. Il giovane talento azzurro, reduce dalla grande vittoria in due set (7-6 7-6) sull’argentino Francisco Comesana al debutto assoluto nel circuito maggiore, avrà la possibilità di mettersi alla prova contro un giocatore esperto e di alto livello internazionale.

Il bulgaro, ex numero 3 del ranking ATP e attualmente n.15 al mondo, raggiunse addirittura la finale un anno fa sul cemento outdoor della Florida quindi è chiamato a difendere tanti punti in uscita. Nulla da perdere invece per il siciliano classe 2007, che ha già sfruttato nel migliore dei modi l’invito degli organizzatori per il main draw, facendo un enorme balzo in avanti nella classifica mondiale ed entrando nella top400.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cinà-Dimitrov, secondo turno del Masters 1000 di Miami. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

