A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Sun Valley, programma, streaming

Dopo le cancellazioni di ieri provano a prendere il via le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino 2025 in corso di svolgimento a Sun Valley (Idaho, Stati Uniti). Sulla pista denominata “Bald mountain” si andrà in azione dopo le due discese di ieri che non si sono potute disputare. Oggi sarà la volta dei superG che andranno a regalare il consueto grande spettacolo.

Quale sarà il programma della giornata odierna, domenica 23 marzo? Si inizierà alle ore 18.00 italiane con il superG femminile, quindi alle ore 19.30 sarà la volta di quello maschile. Saranno sul piatto due cose di capitale importanza: l’ultima vittoria in superG della stagione e, soprattutto, 100 punti per decidere le classifiche di specialità.

Nel comparto femminile la battaglia è serrata. Al comando rimane la nostra Federica Brignone con 570 punti con appena 5 lunghezze di vantaggio su Lara Gut-Behrami che proverà il sorpasso proprio in extremis. Terza, ma ormai staccata, Sofia Goggia con 466. Tutto decisamente definito per quanto riguarda il Circo bianco al maschile. Marco Odermatt, infatti, ha dominato la disciplina con 491 punti e un clamoroso +210 su Vincent Kriechmayr e +220 su Stefan Rogentin. Quarto il nostro Dominik Paris con 262 punti.

Come seguire l’evento in tv? I due superG odierni saranno trasmessi da Rai 2 in chiaro e su Eurosport 1 (210) per abbonati. In streaming si potranno seguire su discovery+, DAZN, NOW e SkyGO. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni manche o gara.

PROGRAMMA FINALI COPPA DEL MONDO 2025 (orari italiani)

Domenica 23 marzo

Ore 18.00 superG femminile

Ore 19.30 superG maschile

PROGRAMMA FINALI COPPA DEL MONDO: COME SEGUIRLE IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 2 e Eurosport 1 (210)

Diretta streaming: discovery+, DAZN, NOW e SkyGO

Diretta testuale: OA Sport

LA STARTLIST DEL SUPERG FEMMINILE

1 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

3 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

4 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

5 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

6 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

7 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

8 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

10 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

11 6536821 MACUGA Lauren 2002 USA Rossignol

12 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

13 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

14 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

15 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

16 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

17 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

18 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

19 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

20 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

21 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

22 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

LA STARTLIST DEL SUPERG MASCHILE

1 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

2 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

3 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

4 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

5 54609 EICHBERGER Stefan 2000 AUT Head

6 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

7 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

8 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

9 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

10 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

11 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 422707 MOELLER Fredrik 2000 NOR Atomic

14 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

16 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

17 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

18 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

19 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

20 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

21 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

22 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

23 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

24 203281 BRANDIS Benno 2006 GER Atomic