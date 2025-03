La regina Federica Brignone: “Giornata speciale, a inizio anno non l’avrei mai detto. Penso già al superG”

Federica Brignone vince la Coppa del Mondo di sci alpino 2025. La nostra portacolori in un colpo solo ha messo le mani sulla sua seconda Sfera di Cristallo della carriera e ha avuto l’ufficialità anche della Coppa di discesa dopo la cancellazione della gara veloce valevole per le Finali che sono in corso di svolgimento a Sun Valley (Idaho, Stati Uniti).

Le previsioni del meteo avevano annunciato parecchie complicazioni in concomitanza con la discesa odierna e, effettivamente, il maltempo ha portato alla cancellazione della gara sia per la fitta nevicata della notte, sia per il forte vento che ha colpito la pista americana nel corso della giornata odierna. Per la valdostana, quindi, è arrivato il trionfo a livello ufficiale anche senza dover scendere in pista.

“Diciamo che oggi si è rivelata una giornata davvero difficile – ammette la nostra portacolori ai microfoni della FISI -. Si corre, non si corre, rimandano, ci provano. Davvero una prova di tensione. Io ho cercato di non pensarci. Ho lavorato in palestra e mi sono sempre ripetuta che avremmo gareggiato ed ero convinta che avrei potuto fare di meglio di ieri nella prova. Certo però che fare una discesa alle ore 15.00 sarebbe stato davvero strano. Un’attesa che poteva logorare i nervi”.

Federica Brignone prosegue nel suo racconto: “Se ci si abitua a podi simili? Di sicuro posso dire che le prime Coppe consegnate per posta non mi erano piaciute (in piena era Covid, ndr) per cui quelle di quest’anno saranno speciali. Sono molto emozionata per questo traguardo ma, sinceramente, penso già alla gara di domani. Mi gioco la Coppa di superG e sarà davvero importante”.