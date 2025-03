Federica Brignone sogna il cappotto: la situazione per le Coppe del Mondo di superG e gigante

Federica Brignone è nella storia dello sci alpino. Sempre più. La fuoriclasse valdostana, infatti, ha centrato la seconda Sfera di Cristallo della sua carriera. L’ufficialità è arrivata dopo la cancellazione della discesa valevole per le Finali della Coppa del Mondo 2025 in corso di svolgimento a Sun Valley (Idaho, Stati Uniti).

Per la sciatrice classe 1990 è arrivato il trionfo dopo la Coppa del Mondo del 2020. Per la nostra portacolori si è chiusa una stagione strepitosa, senza mezzi termini, impreziosita da ben 10 successi e una sensazione di dominio come non si vedeva da tempo nel Circo Bianco. Oltre alla Sfera di Cristallo la nostra Federica Brignone può raggiungere un altro traguardo davvero “pesante”.

La vincitrice di 35 gare in Coppa del Mondo potrebbe mettere le mani su altre 2 Coppe di specialità. Messa in bacheca quella di discesa, domani andrà a caccia di quella di superG. La valdostana comanda la graduatoria con 570 punti contro i 565 di Lara Gut-Behrami. Davvero una corsa serrata tra queste due campionesse con appena 5 punti di differenza. In poche parole la pista “Challenger” deciderà chi delle due vincerà questo titolo. In caso di ulteriore e nuova cancellazione, sarebbe ancora l’azzurra a brindare.

Non solo, Federica Brignone cercherà il tris anche in gigante. In questo caso, però, la nostra portacolori parte da una posizione di rincorsa. Al comando della classifica, infatti, troviamo Alice Robinson con 520 punti e 20 lunghezze di vantaggio proprio sull’azzurra. Anche in questo caso, dunque, l’ultima gara andrà a dirimere la situazione.

Va detto che, sia di arrivo a pari punti con Gut-Behrami sia con Robinson, l’italiana la spunterebbe grazie al maggior numero di vittorie in stagione. Inoltre, statisticamente, è molto più difficile che un gigante venga cancellato rispetto ad un superG. L’auspicio, ad ogni modo, è che si disputino tutte le ultime gare rimaste in programma.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE

1 BRIGNONE Federica ITA 1454

2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1072

3 GOGGIA Sofia ITA 931

4 LJUTIC Zrinka CRO 790

5 RAST Camille SUI 718

6 HECTOR Sara SWE 692

7 ROBINSON Alice NZL 668

8 COLTURI Lara ALB 586

9 HUETTER Cornelia AUT 583

10 HOLDENER Wendy SUI 526

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GIGANTE

1 ROBINSON Alice NZL 520

2 BRIGNONE Federica ITA 500

3 HECTOR Sara SWE 387

4 COLTURI Lara ALB 334

5 STJERNESUND Thea Louise NOR 331

6 MOLTZAN Paula USA 286

7 GUT-BEHRAMI Lara SUI 278

8 LJUTIC Zrinka CRO 275

9 SCHEIB Julia AUT 260

10 RAST Camille SUI 244

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DISCESA

1. Federica Brignone (Italia) 384

2. Cornelia Huetter (Austria) 368

3. Sofia Goggia (Italia) 350

4. Lauren Macuga (Stati Uniti) 230

5. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 229

6. Laura Pirovano (Italia) 209

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SUPERG

1 BRIGNONE Federica ITA 570

2 GUT-BEHRAMI Lara SUI 565

3 GOGGIA Sofia ITA 466

4 LIE Kajsa Vickhoff NOR 295

5 MACUGA Lauren USA 283

6 CURTONI Elena ITA 264

7 SUTER Corinne SUI 232

8 VENIER Stephanie AUT 217

9 HUETTER Cornelia AUT 215

10 RAEDLER Ariane AUT 197