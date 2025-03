Quando tornano in gara Federica Brignone e Sofia Goggia? Ancora due opportunità in Idaho

Sono state cancellate le discese libere delle Finali di Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: a Sun Valley, in Idaho, negli Stati Uniti, ora l’attenzione si sposta sui superG, in programma domani, domenica 23 marzo, con il via della gara femminile previsto alle ore 18.00.

Dopo il giorno di riposo, programmato per lunedì 24 marzo, Federica Brignone e Sofia Goggia torneranno in pista già martedì 25 marzo, per il gigante, con la prima manche prevista alle ore 18.00 italiane e la seconda run in programma alle 19.00.

Quella citata dovrebbe essere l’ultima gara stagionale per entrambe le atlete: giovedì 27 sono in calendario i due slalom che chiuderanno l’annata sportiva, ed entrambe le azzurre avrebbero diritto a parteciparvi, ma nessuna delle due dovrebbe prendervi parte.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025

Domenica 23 marzo

Ore 18.00 SuperG femminile

Martedì 25 marzo

Ore 16.30 Prima manche gigante femminile

Ore 19.00 Seconda manche gigante femminile