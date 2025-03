A che ora il biathlon oggi in tv, Mass start Pokljuka 2025: programma, startlist, streaming

Sabato 15 marzo proseguirà a Pokljuka, in Slovenia, la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon: il programma sloveno continuerà con la 12.5 km mass start femminile delle ore 13.35, seguita dalla 15 km mass start maschile delle ore 15.45.

L’Italia avrà un solo rappresentante in ciascuna gara, ovvero Michela Carrara tra le donne e Tommaso Giacomel tra gli uomini. E’ arrivato il forfait di Dorothea Wierer anche per la mass start dopo che l’azzurra aveva già saltato la short individual.

La diretta tv delle mass start della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon sarà fruibile su Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON

Sabato 15 marzo

Ore 13.35: 12.5 km mass start femminile Pokljuka (Slovenia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Ore 15.45: 15 km mass start maschile Pokljuka (Slovenia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST FEMMINILE COPPA DEL MONDO BIATHLON

1 PREUSS Franziska GER 1 65

2 JEANMONNOT Lou FRA 2 41

3 SIMON Julia FRA 3 90

4 MICHELON Oceane FRA 4 50

5 RICHARD Jeanne FRA 5 31

6 GROTIAN Selina GER 6 26

7 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 7 45

8 OEBERG Elvira SWE 8

9 MINKKINEN Suvi FIN 9 22

10 KIRKEEIDE Maren NOR 10 34

11 WIERER Dorothea ITA 11 (ha annunciato forfait)

12 HAUSER Lisa Theresa AUT 12 19

13 OEBERG Hanna SWE 13 75

14 HALVARSSON Ella SWE 14

15 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 15

16 DZHIMA Yuliia UKR 16 29

17 MAGNUSSON Anna SWE 17 37

18 BASERGA Amy SUI 18 13

19 LIE Lotte BEL 20 16

20 TODOROVA Milena BUL 21

21 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 22 24

22 LAMPIC Anamarija SLO 23

23 HAECKI-GROSS Lena SUI 24 3

24 VOBORNIKOVA Tereza CZE 25

25 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 44 55

26 LIEN Ida NOR 40 30

27 HORODNA Olena UKR 66 28

28 GASPARIN Aita SUI 28 27

29 CARRARA Michela ITA 35 25

30 DMYTRENKO Khrystyna UKR 30 23

Riserve

GASPARIN Elisa SUI 57 21

FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 43 20

JISLOVA Jessica CZE 37 18

JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 61 17

STARTLIST MASCHILE COPPA DEL MONDO

1 LAEGREID Sturla Holm NOR 1 75

2 BOE Johannes Thingnes NOR 2 31 (ha annunciato forfait)

3 JACQUELIN Emilien FRA 3 30

4 PERROT Eric FRA 4 37

5 SAMUELSSON Sebastian SWE 5 34

6 GIACOMEL Tommaso ITA 6 55

7 FILLON MAILLET Quentin FRA 7 45

8 BOE Tarjei NOR 8 26

9 SOERUM Vebjoern NOR 9

10 FAK Jakov SLO 10 90

11 CLAUDE Fabien FRA 11 13

12 ULDAL Martin NOR 12

13 NAWRATH Philipp GER 13

14 STROEMSHEIM Endre NOR 14 29

15 PONSILUOMA Martin SWE 15 65

16 HARTWEG Niklas SUI 16 11

17 STRELOW Justus GER 17 41

18 WRIGHT Campbell USA 18 9

19 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 19

20 CLAUDE Emilien FRA 20 22

21 HORNIG Vitezslav CZE 21

22 HORN Philipp GER 22

23 RIETHMUELLER Danilo GER 23

24 GUIGONNAT Antonin FRA 24

25 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 37 50

26 SEPPALA Tero FIN 29 28

27 VACLAVIK Adam CZE 52 27

28 CLAUDE Florent BEL 46 25

29 FREY Isak NOR 62 24

30 LOMBARDOT Oscar FRA 45 23

Riserve

KOMATZ David AUT 38 21

ZOBEL David GER 53 20

NELIN Jesper SWE 26 19

SUCHODOLSKI Fabian POL 66 18