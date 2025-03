A che ora il biathlon oggi in tv, Inseguimenti Oslo 2025: startlist, programma, streaming

Oggi, sabato 22 marzo, seconda giornata di gare dell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen, in Norvegia, si chiuderanno i battenti per quanto concerne la disciplina con sci stretti e carabina. Lo schedule odierno prevede due gare: la 12.5 km Inseguimento maschile dalle 13.45 e la 10 km Inseguimento dalle 15.50.

Fari puntati su Tommaso Giacomel in questa gara dei quattro poligoni per l’Italia. Il trentino, sesto ieri nella Sprint, ha voglia di assaporare nuovamente il podio e velocità nelle frazioni di fondo è sicuramente un punto di forza dell’atleta nostrano. Sarà necessario però trovare anche precisione nelle serie di tiro al poligono. Con Giacomel ci saranno anche tra le fila azzurre Lukas Hofer, Patrick Braunhofer e Daniele Cappellari.

Nella prova riservata alle donne saranno Michela Carrara e Dorothea Wierer a tenere alto il vessillo italico del Bel Paese. Si spera anche entrambe le nostre portacolori riescano a trovare il necessario mix nel fondo e al poligono per essere della partita per le posizioni di vertice.

I due Inseguimenti di Oslo Holmenkollen, validi per l’ultima tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025, saranno trasmesse in diretta televisiva da Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle due gare.

BIATHLON OGGI IN TV

Ore 13.45 12.5 km Inseguimento maschile – Diretta tv su Eurosport2 HD.

Ore 15.50 10 km Inseguimento femminile – Diretta tv su Eurosport2 HD.

PROGRAMMA INSEGUIMENTI A OSLO HOLMENKOLLEN 2025 : COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST INSEGUIMENTI UOMINI OSLO HOLMENKOLLEN

1 r BOE Johannes Thingnes NOR 0:00

2 y LAEGREID Sturla Holm NOR 0:26

3 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:37

4 FREY Isak NOR 0:47

5 SOERUM Vebjoern NOR 1:00

6 GIACOMEL Tommaso ITA 1:01

7 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:05

8 STRELOW Justus GER 1:14

9 CLAUDE Emilien FRA 1:19

10 STROEMSHEIM Endre NOR 1:22

11 FAK Jakov SLO 1:25

12 STROLIA Vytautas LTU 1:25

13 PERROT Eric FRA 1:32

14 BRANDT Viktor SWE 1:32

15 REES Roman GER 1:32

16 NAWRATH Philipp GER 1:37

17 ULDAL Martin NOR 1:39

18 HORN Philipp GER 1:41

19 NELIN Jesper SWE 1:42

20 SEPPALA Tero FIN 1:44

21 HORNIG Vitezslav CZE 1:44

22 HARTWEG Niklas SUI 1:49

23 KRCMAR Michal CZE 1:51

24 PONSILUOMA Martin SWE 1:52

25 KUEHN Johannes GER 1:52

26 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1:54

27 HOFER Lukas ITA 1:54

28 KOMATZ David AUT 1:55

29 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:56

30 ZOBEL David GER 1:58

31 MUELLAUER Fabian AUT 1:59

32 MIKYSKA Tomas CZE 1:59

33 CLAUDE Fabien FRA 2:05

34 b WRIGHT Campbell USA 2:05

35 HAK Petr CZE 2:08

36 GUIGONNAT Antonin FRA 2:09

37 BRAUNHOFER Patrick ITA 2:12

38 CLAUDE Florent BEL 2:14

39 CAPPELLARI Daniele ITA 2:14

40 GUNKA Jan POL 2:15

41 STALDER Sebastian SUI 2:17

42 MARECEK Jonas CZE 2:18

43 HIIDENSALO Olli FIN 2:20

44 DUDCHENKO Anton UKR 2:20

45 ZAHKNA Rene EST 2:20

46 HEIKKINEN Arttu FIN 2:21

47 KAISER Simon GER 2:21

48 KIREYEV Vladislav KAZ 2:21

49 EDER Simon AUT 2:22

50 LANGER Thierry BEL 2:24

51 BROWN Jake USA 2:25

52 BIRKENTALS Renars LAT 2:30

53 KLEMETTINEN Jimi FIN 2:30

54 MANDZYN Vitalii UKR 2:31

55 LOMBARDOT Oscar FRA 2:36

56 GERMAIN Maxime USA 2:36

57 ILIEV Vladimir BUL 2:37

58 PLANKO Lovro SLO 2:37

59 BORGULA Jakub SVK 2:40

60 INVENIUS Otto FIN 2:42

STARTLIST INSEGUIMENTI DONNE OSLO HOLMENKOLLEN

1 y PREUSS Franziska GER 0:00

2 r JEANMONNOT Lou FRA 0:00

3 MINKKINEN Suvi FIN 0:22

4 LIEN Ida NOR 0:29

5 SIMON Julia FRA 0:32

6 BASERGA Amy SUI 0:42

7 HAECKI-GROSS Lena SUI 0:44

8 OEBERG Hanna SWE 0:46

9 TODOROVA Milena BUL 0:47

10 GASPARIN Aita SUI 0:48

11 OEBERG Elvira SWE 0:51

12 SIDOROWICZ Natalia POL 0:53

13 BENED Camille FRA 1:00

14 ERDAL Karoline NOR 1:02

15 HORODNA Olena UKR 1:02

16 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1:05

17 b RICHARD Jeanne FRA 1:06

18 MICHELON Oceane FRA 1:09

19 CHARVATOVA Lucie CZE 1:09

20 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1:10

21 LIE Lotte BEL 1:12

22 KUELM Susan EST 1:13

23 DZHIMA Yuliia UKR 1:18

24 CARRARA Michela ITA 1:19

25 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:22

26 KIRKEEIDE Maren NOR 1:22

27 SCHNEIDER Sophia GER 1:22

28 ANDEXER Anna AUT 1:22

29 ARNEKLEIV Juni NOR 1:23

30 ERMITS Regina EST 1:24

31 ROTHSCHOPF Lea AUT 1:24

32 KLEMENCIC Polona SLO 1:26

33 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 1:26

34 BOTET Paula FRA 1:26

35 WIERER Dorothea ITA 1:26

36 PARADIS Pascale CAN 1:28

37 TANNHEIMER Julia GER 1:29

38 GASPARIN Elisa SUI 1:30

39 HRISTOVA Lora BUL 1:30

40 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1:30

41 COMOLA Samuela ITA 1:31

42 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:32

43 PUFF Johanna GER 1:32

44 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1:33

45 IRWIN Deedra USA 1:34

46 KOZICA Anika CRO 1:34

47 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1:37

48 SCHERER Stefanie GER 1:37

49 CHAUVEAU Sophie FRA 1:38

50 WEIDEL Anna GER 1:40

51 BENDIKA Baiba LAT 1:41

52 LAMPIC Anamarija SLO 1:42

53 KUZMINA Anastasiya SVK 1:43

54 SKOTTHEIM Johanna SWE 1:44

55 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:44

56 TALIHAERM Johanna EST 1:45

57 STREMOUS Alina MDA 1:46

58 LUNDER Emma CAN 1:49

59 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1:55

60 JISLOVA Jessica CZE 1:55