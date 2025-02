WTA Doha 2025, risultati 14 febbraio: la finale sarà tra Amanda Anisimova e Jelena Ostapenko

Si sono disputate a Doha le semifinali dei Qatar Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 1000: sul cemento outdoor qatariota nel tabellone singolare femminile, orfano di tenniste italiane, l’ultimo atto sarà tra la statunitense Amanda Anisimova e la lettone Jeļena Ostapenko.

Nella parte alta del tabellone la statunitense Amanda Anisimova regola la russa Ekaterina Alexandrova con un duplice 6-3 maturato in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set la nordamericana vola sul 4-0, poi la russa accorcia fino al 3-4, ma Anisimova riprende il comando delle operazioni e chiude sul 6-3 in 44′. Nella seconda partita lo strappo decisivo arriva nel quarto game, quando la statunitense toglie la battuta all’avversaria a trenta. Anisimova risale dal 15-40 nel quinto gioco, poi viaggia spedita verso il 6-3 in 46 minuti.

Nella parte bassa del main draw la lettone Jeļena Ostapenko sconfigge la polacca Iga Swiatek, numero 2 del seeding e del mondo, con il netto score di 6-3 6-1 in un’ora e dieci minuti di gioco. Nel primo parziale la lettone vince otto dei primi nove punti giocati e scappa via sul 2-0 grazie al break a quindici in apertura che le consente poi di portare a casa il set per 6-3 in 35′. Nella seconda frazione Ostapenko vola via addirittura sul 4-0, la polacca recupera uno dei due break di ritardo, ma poi crolla, con la lettone che vince sul 6-1 in 35 minuti.

WTA 1000 DOHA 2025 – RISULTATI 14 FEBBRAIO

Amanda Anisimova (Stati Uniti) b. Ekaterina Alexandrova (Russia) 6-3 6-3

Jeļena Ostapenko (Lettonia) b. Iga Swiatek (Polonia, 2) 6-3 6-1