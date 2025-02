Infortunio Lorenzo Musetti: forfait a Buenos Aires. I tempi di recupero

Lorenzo Musetti non giocherà nella notte italiana il quarto di finale dell’ATP250 di Buenos Aires contro lo spagnolo Pedro Martinez. Il n.16 del mondo, vittorioso all’esordio contro il francese Corentin Moutet, è stato costretto a dare forfait per un infortunio. Per questo motivo l’iberico (n.41 ATP) approda senza giocare in semifinale, in attesa di sapere il nome del prossimo avversario nella sfida tra il tedesco Alexander Zverev (n.2 del ranking) e l’argentino Francisco Cerundolo (n.28 del mondo).

La tipologia dell’infortunio è stata spiegata dallo stesso Musetti in un video diffuso dagli organizzatori sui social: “Mi dispiace molto, ma sono costretto a ritirarmi dal torneo. Ieri è stata una partita difficile per me, ho avuto una lesione al soleo della gamba destra. Ora ho bisogno di riposarmi e recuperar. Voglio dare appuntamento a tutti i tifosi di Buenos Aires all’anno venturo, essendomi trovato bene“, le parole del toscano.

Come si legge poi nel tweet annesso al video, si parla di lesione di primo grado al polpaccio della gamba destra. Per cui, in base all’entità, si parla di 1-2 settimane di recupero.

Lorenzo Musetti se lesionó y se retira del IEB+ Argentina Open 2025 El italiano sufrió un desgarro grado I en el sóleo de su pierna derecha y no podrá seguir compitiendo en el torneo. ¡Pronta recuperación, Lolo! ¡Te esperamos el próximo año! pic.twitter.com/TOxwYE1qtG — IEB+ Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 14, 2025

Di conseguenza, Musetti salterà sicuramente il torneo di Rio de Janeiro della prossima settimana e molto probabilmente anche quello ad Acapulco (Messico), previsto dal 24 febbraio al 1° marzo. Di conseguenza, lo rivedremo in azione direttamente nel Sunshine Double, ovvero nei Masters1000 di Indian Wells (5-16 marzo) e di Miami (19-30 marzo).