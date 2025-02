Puppo spiega: “La lunga pausa di Sinner non si era mai vista. Tennis di successo difficile col gioco di Bellucci”

Dario Puppo ha analizzato il buon cammino di Mattia Bellucci nel torneo ATP 500 di Rotterdam durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Bellucci e Shapovalov hanno una cosa in comune, non solo l’essere mancini: di ammirare McEnroe, il quale ha detto che il canadese è stato il più vicino al suo gioco, ma è inaffidabile nonostante la vittoria a Dallas. Bellucci è stato colpito anche per outfit da McEnroe e Agassi, ma non ci vedo un paragone nel suo tennis oltre al fatto di essere mancino.

Il tennis che ha successo è difficile portarlo avanti con il gioco di Bellucci e Shapovalov, ma è una settimana che va in controtendenza. Il tennis a volte è ancora così, anche se è ormai omologato e non si vedono tante differenze“.

Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito: “Non so dove potrà andare Bellucci, è anomalo che un giocatore così provenga dalla Lombardia, perché al maschile la Lombardia non ha praticamente mai prodotto giocatori di un certo tipo e lui può essere tra questi. Vive ancora una quotidianità diversa dagli altri, si sta affacciando tra i primi 100, va nei negozi a farsi accordare le racchette e ora sta entrando nel giro che conta. Non è facile qualificarsi abitualmente negli Slam partendo nelle qualificazioni, ora ha fatto un paio di scatti importanti, ha approfittato di Medvedev che fa fatica e di Tsitsipas che è in difficoltà, ma bisogna essere lì per approfittarne. Mi piace il fatto che un ragazzo del 2001 possa essersi interessato del tennis del passato, non c’è tanta abitudine ad andare a pescare indietro rispetto ai Big Three. A Bellucci piace anche mischiare i marchi, ora non potrà più farlo visto che è arrivato uno sponsor“.

Jannik Sinner tornerà in gara al torneo ATP 500 di Doha in programma la prossima settimana, ma ci potrebbe essere delle novità della programmazione con la possibilità di giocare il Masters 1000 di Montecarlo in primavera: “Ho visto quanto pubblicato dall’account di Montecarlo che fa pensare a quella partecipazione, ma aspettiamo che sia lui a confermare. Anche a Natale hanno tirato fuori delle immagini che andava a sciare, ma non è vero. Probabilmente è così, ma non ci sono ancora conferme. La programmazione viene studiata in un modo, ma poi cambia. Se vai avanti nei tornei non puoi farli tutti. A Monaco di Baviera non potrà giocare per ovvi motivi e ci può stare Montecarlo, anche se i ricordi delle ultime due edizioni non sono buoni: è il torneo sulla terra dove può progredire e magari arriverà la possibilità di vincere Roma e Roland Garros“.

L’esperto di tennis ha poi proseguito: “Se dovesse vincere Indian Wells, avere vicino Miami è un impegno di un certo tipo, ma se ti fermi prima puoi arrivare meglio a Montecarlo. Non c’è uno che nella sua stessa fase della carriera, neanche i Big Three che vivevano un tennis diverso, si sia preso così tanto tempo tra un periodo di tornei e l’altro. Non l’ha fatto mai nessuno così. Penso che questo lavoro tra Australian Open e il Sunshine Double gli servirà per la terra: l’anno scorso, al netto del problema dell’anca, si è reso conto che gli serviva avere un po’ più di sostanza, perché i tornei sul rosso sono vicini tra loro e sono diversi, puoi trovare degli specialisti che ti mettono in difficoltà. Magari quest’anno facendo questa preparazione lo sarà meno, ma al momento la terra sembra il terreno più scivoloso“.

Lungo passaggio sulla positività al Clostebol: “Nel momento in cui si stabilisce universalmente da chi si occupa di medicina e farmacologia che quel quantitativo riscontrato nella positività di Sinner è assolutamente ininfluente sul tentativo di migliorare le prestazioni, tanto da considerare che nel 2027 certi quantitativi non vengano più considerati, cosa interessa a me che Sinner deve essere responsabile che il suo medico abbia usato quel medicinale? Quanti sportivi sono finiti in quella situazione con il Clostebol, ma diversi casi sono stati di contaminazione? Questi discorsi non possono passare in secondo piano. Avete visto Sinner come ha reagito a questa situazione? Come ha reagito ai suoi peggiori guai e ne ha trovato le situazioni? Per Swiatek magari il patteggiamento era un modo per non pensarci più. Sinner ha vinto tre volte, in tre situazioni diverse. Ha trovato il bandolo della matassa se gli hanno dato retta, il problema si è posto quando WADA ha deciso di fare ricorso. Se sai che non hai commesso niente di grave… Solo uno tre volte Armstrong potrebbe gestire una situazione in cui è colpevole andando avanti a giocare“.

Dario Puppo ha poi proseguito: “Questo è un caso che non si è mai visto così e porterà a dire che c’è un prima e un dopo la positività di Sinner, perché mette a nudo certi angoli della normativa poco chiari, che danno margine di movimento. Djokovic quando aveva fatto la prima dichiarazione aveva dimostrato di non avere le nozioni, io al suo posto avrei battuto le mani sul petto e, se avesse avuto le informazioni corrette, avrebbe dovuto dire ci penso io. Infatti la PTPA ora ha detto che si occupa di questi casi per chi non ha soldi e dunque dimostra che era una cazzata dire che Sinner poteva dire che ha evitato certe cose perché aveva soldi. Nell’economia della storia dello sport è più importante come finirà il caso Sinner o come si dovrebbe cercare di analizzare la situazione attuale dell’antidoping per capire come farla evolverla e come dare più tutela a tutti. A me torna in mente il 1500 di Londra, con almeno sei atlete squalificate per doping in una gara olimpica“.

Dario Puppo ha poi concluso: “I casi tra i più clamorosi avevano dietro come minimo un laboratorio, se pensate a Marion Jones e alla situazione degli americani… Questo per dire che la cosa più incredibile a cui si può assistere è accostare la situazione Sinner, che non è doping, con Armstrong o cose minori, che non esiste. Bisogna mettere fine al mischiare pere e mele: sono dolo e tentativo di frode, inquinare un periodo di sport con una cosa che non c’entra nulla. Aspettiamo la sentenza per capire se ci sono degli elementi che non ci sono stati detti. Ferrara ha comprato quel farmaco, che si può comprare in farmacia, per se stesso. Non c’entra con il discorso di gestire situazioni che coinvolgono Sinner. Con Sinner, per problemi a piedi e schiena, avendo una dermatite o qualcosa del genere, la contaminazione ha avuto ancora più effetto. Ferrara e Naldi hanno sbagliato ma restano dei grandi professionisti, non è doping: Ferrara non ha contribuito a un caso doping. Roddick ha detto che se qualcuno ha pensato di aiutare Sinner in quel modo è un pirla“.