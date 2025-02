WTA Doha 2025: Anisimova interrompe l’egemonia di Swiatek. Battuta in finale Ostapenko

Il primo WTA 1000 stagionale è ufficialmente terminato. Stiamo ovviamente parlando del WTA di Doha, edizione 2025. Il torneo che si è disputato sul cemento outdoor del Khalifa International Tennis and Squash Complex ha conosciuto pochissimi istanti fa la propria vincitrice. E si tratta di Amanda Anisimova. Interrotta dunque l’egemonia di Iga Świątek che trionfava nell’importante competizione qatariota dal 2022.

Subito dopo aver gioito per il doppio femminile del Qatar TotalEnergies Open di Doha grazie alla vittoria dell’invincibile duo tricolore Sara Errani e Jasmine Paolini, quindi, abbiamo scoperto la tennista in grado di conquistare i 1000 punti messi a disposizione dal WTA. L’americana numero 41 al mondo, nuova campionessa, con uno score di 6-4 6-3 e in un’ora e 45 minuti ha sconfitto Jelena Ostapenko che sin qui aveva portato avanti un percorso eccezionale.

La lettone infatti aveva estromesso dal torneo la numero 4 del seeding e del mondo Jasmine Paolini e la pluricampionessa Iga Świątek. Impeccabile però anche il cammino di Amanda Anisimova che a 23 anni ha vinto il torneo più importante della sua carriera almeno sin qui. Si è infatti trattato della prima vittoria in un 1000 per lei.

Un solo set concesso a tutte e sei le avversarie affrontate in terra qatariota: si tratta di quello vinto da Marta Kostyuk, l’unica in grado di scalfire la nuova regina del torneo. Per il resto della competizione è stata implacabile la classe 2001, che anche oggi si è dimostrata letale soprattutto con le prime di servizio riuscite. Il dato parla di 29 su 40, alias 72,5 % e a ogni break di Ostapenko è stata in grado di rispondere con un controbreak. Nonostante l’interruzione per pioggia l’atleta a Stelle e Strisce ha mantenuto alta la concentrazione.