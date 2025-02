LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, WTA Doha 2025 in DIRETTA: altra rivincita della finale olimpica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE della semifinale del WTA 1000 di Doha (QAT) che coinvolge le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini e la coppia russa formata da Mirra Andreeva e Diana Shnaider.

Partita abbastanza tosta quindi tra la coppia azzurra e la finale, dopo due vittorie d’avvicinamento convincenti e soprattutto in due set. Quello di oggi sarà il 3° confronto diretto ‘che conta’ tra le coppie, il primo fu la finale dei Giochi olimpici vinta in rimonta e in modo trionfale da Sara e Jasmine. Poi ci fu la rivincita presa dalle russe negli ottavi di finale degli scorsi Australian Open.

Per chi vince, l’ultimo atto di domani prevederebbe la sfida contro Haddad Maia/Siegemund oppure Wu/Jiang. Insomma, c’è spazio per dire che chiunque arrivasse in finale nella parte alta, ovvero la coppia vincitrice odierna, partirebbe poi favorita nell’ultimo atto. Questo a causa della ‘moria’ di teste di serie che c’è stata a Doha. Hanno lasciato infatti anzitempo il ricco torneo qatariota Hsieh/Ostapenko, Kenin/Kichenok e Chan/Kudermetova.

