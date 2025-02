WTA Abu Dhabi 2025: Elena Rybakina fatica, ma vola in semifinale. Bene Linda Noskova

Al WTA 500 di Abu Dhabi sono andati in scena i quarti di finale. Sul cemento outdoor degli Emirati Arabi Uniti le prime due tenniste che si sono affrontate sono state Marketa Vondrousova e Belinda Bencic.

Le due wild card per un’ora e quarantaquattro minuti hanno allietato il pubblico presente. A imporsi è stata l’elvetica classe 1997. Lo score finale recita infatti 7-5 6-3 a favore di Belinda Bencic, che dunque è stata in grado di strappare il pass per la semifinale del torneo. Successivamente è toccato a Leylah Annie Fernandez e Ashlyn Krueger. A sorpresa e contro i pronostici la tennista statunitense, numero 51 al mondo, ha sconfitto la testa di serie canadese numero otto del torneo per 7-5 6-4 6-2.

Poi è stato il turno della testa di serie numero uno del Mubadala Abu Dhabi Open 2025, nonché detentrice del torneo. Stiamo parlando di Elena Rybakina. L’atleta kazaka ha sfidato la tunisina Ons Jabeur. Non senza fatica la numero 5 del mondo ha ottenuto l’accesso al prossimo turno. Dopo 2 ore e 13 minuti ha portato a casa il successo: 6-4 4-6 7-6.

A chiudere il programma di oggi ci hanno pensato Magda Linette e Linda Noskova. A spuntarla è stata quest’ultima: 6-4 6-3. Prossimo appuntamento fissato per domani. Ci saranno le semifinali tra Elena Rybakina, favorita per la vittoria finale, e Belinda Bencic, mentre l’altro match sarà giocato da Ashlyn Krueger e Linda Noskova.