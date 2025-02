WTA Abu Dhabi 2025, risultati 5 febbraio: Elena Rybakina ai quarti, cadono Paula Badosa e Daria Kasatkina

Si sono giocati tutti nella giornata odierna, dato che il torneo si concluderà sabato 8 febbraio, gli ottavi di finale degli Abu Dhabi Open 2025 di tennis, manifestazione di categoria WTA 500 in corso sul cemento outdoor della capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Nella parte alta del tabellone vince in rimonta la numero 1 del seeding, la kazaka Elena Rybakina, che riesce ad avere la meglio sulla qualificata statunitense Katie Volynets con lo score di 2-6 6-4 6-4 e domani sfiderà nei quarti la tunisina Ons Jabeur, che regola la qualificata nipponica Wakana Sonobe con un duplice 6-3.

Avanza anche la wild card ceca Markéta Vondroušová, che ha il merito di eliminare la testa di serie numero 4, la kazaka Yulia Putintseva, sconfitta per 6-2 6-3, e domani se la vedrà con un’altra wild card, l’elvetica Belinda Bencic, che maltratta la lucky loser russa Veronika Kudermetova, liquidata con un doppio 6-0.

Nella parte bassa del main draw prosegue spedita la marcia della numero 8 del seeding, la canadese Leylah Fernandez, che supera la neozelandese Lulu Sun con lo score di 6-0 6-3, e nei quarti la sua avversaria sarà la statunitense Ashlyn Krueger, che batte in rimonta la testa di serie numero 3, la russa Daria Kasatkina, battuta con il punteggio di 1-6 7-5 6-4.

Viene promossa ai quarti la polacca Magda Linette, che approfitta del ritiro della numero 6 del tabellone, la russa Anastasia Pavlyuchenkova, la quale aveva vinto il primo set per 7-5, ma era sotto 1-4 nel secondo, nel momento in cui decide di alzare bandiera bianca. La sfida ai quarti sarà contro la ceca Linda Nosková, che elimina la testa di serie numero 2, l’iberica Paula Badosa, sconfitta per 6-4 6-1.

WTA ABU DHABI 2025 – RISULTATI 5 FEBBRAIO

Ottavi di finale

Elena Rybakina (Kazakistan, 1) b. Katie Volynets (Stati Uniti, Q) 2-6 6-4 6-4

Ons Jabeur (Tunisia) b. Wakana Sonobe (Giappone, Q) 6-3 6-3

Markéta Vondroušová (Cechia, WC) b. Yulia Putintseva (Kazakistan, 4) 6-2 6-3

Belinda Bencic (Svizzera, WC) b. Veronika Kudermetova (Russia, LL) 6-0 6-0

Leylah Fernandez (Canada, 8) b. Lulu Sun (Nuova Zelanda) 6-0 6-3

Ashlyn Krueger (Stati Uniti) b. Daria Kasatkina (Russia, 3) 1-6 7-5 6-4

Magda Linette (Polonia) b. Anastasia Pavlyuchenkova (Russia, 6) 5-7 4-1 ritiro

Linda Nosková (Cechia) b. Paula Badosa (Spagna, 2) 6-4 6-1