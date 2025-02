WTA Abu Dhabi 2025: Belinda Bencic vince al terzo set. Ons Jabeur elimina Jelena Ostapenko

La seconda giornata del WTA di Abu Dhabi propone un intenso programma di incontri per allineare il tabellone agli ottavi di finale. In apertura la ceca Linda Noskova spazza via la resistenza della polacca Magdalena Frech in poco più di un’ora di tempo con un 6-3 6-0 che non ammette replica. La Noskova guadagna così l’accesso al secondo turno del torneo e agli ottavi di finale sfiderà la spagnola Paula Badosa, testa di serie numero due.

La canadese Leylah Fernandez impiega oltre due ore per piegare, 7-6(7-0) 7-6(7-3) lo score dell’incontro, la giapponese Moyuka Uchijima. La testa di serie numero otto detta i ritmi delle operazioni fin dalle prime battute e potrebbe chiudere anche in maniera più agevole se non commettesse qualche errore di troppo in prossimità del traguardo concedendo la possibilità del rientro alla rivale. L’andamento del confronto non è però mai in discussione e nei due tie-break non c’è storia. La tennista canadese affronterà ora la neozelandese Lulu Sun.

Servono oltre due ore alla polacca Magda Linette per piegare la qualificata messicana Renata Zarazua con il punteggio di 6-4 7-6(8-6) e guadagnare così l’incrocio degli ottavi di finale con la russa Anastasia Pavlyuchenkova. La testa di serie numero sei travolge, in meno di un’ora, la qualificata statunitense Sofia Kenin con il punteggio di 6-3 6-1.

La svizzera Belinda Bencic, risalita fino al numero 157 della classifica da quando è rientrata dopo la maternità, lotta per poco più di due ore prima di avere ragione della slovacca Rebecca Sramkova con il punteggio di 6-2 3-6 6-1. La vincitrice del torneo nel 2023 proverà ora a centrare il pass per i quarti di finale contro la russa Veronika Kudermetova. Nel duello tra wild card la ceca Marketa Vondrousova regola in due set, 6-3 6-4 lo score del match, l’inglese Emma Raducanu e ora andrà a collidere contro la russa Yulia Putintseva, testa di serie numero 4 che al primo turno ha usufruito di un bye.

In chiusura di giornata la lettone Jelena Ostapenko e la tunisina Ons Jabeur ingaggiano un’autentica battaglia che si risolve in poco più di un’ora e trenta con il punteggio di 7-6(7-4) 7-5 a favore della seconda. La Jabeur porta a casa il match perché dimostra maggiore solidità dal punto di vista mentale e nei momenti chiave piazza i colpi che le consentono di fare la differenza e di guadagnarsi gli ottavi di finale contro la giapponese Wakana Sonobe