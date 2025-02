WTA Abu Dhabi 2025: prima vittoria stagionale per Lulu Sun, il caso strano di Veronika Kudermetova

Termina la prima giornata di tabellone principale al WTA 500 di Abu Dhabi, che riunisce un’importante quota di giocatrici di livello importante in attesa dell’accoppiata Doha-Dubai, ormai entrambi 1000 dopo anni di alternanze nell’uno e nell’altro senso.

Si conosce l’avversaria della numero 1 del seeding, la kazaka Elena Rybakina (nel cui team, nel frattempo, è entrato Davide Sanguinetti). Parliamo dell’americana Katie Volynets, che nella sfida tra qualificate con la britannica Sonay Kartal deve rimontare per prevalere con il punteggio di 3-6 6-4 6-4. Nello stesso lato di tabellone continua la corsa della classe 2008 (17 anni compiuti da poco) giapponese Wakana Sonobe, vincitrice degli ultimi Australian Open junior e ora a tre vittorie in fila tra qualificazioni e la cinese Yue Yuan nel main draw.

Episodio quantomeno particolare, poi, quest’oggi: forfait della russa Polina Kudermetova che favorisce nientemeno che… sua sorella Veronika. La quale procede a battere in un confronto tra russe Liudmila Samsonova, tra mille capovolgimenti di situazione, break in momenti decisivi e un match point mancato dalla numero 5 del seeding.

La vittoria più netta della giornata la coglie Lulu Sun: per la neozelandese è anche il primo urrà del 2025, quello che coglie con un 6-1 6-3 che tutto dice della forma ondivaga della francese Caroline Garcia. Infine, derby americano a favore di Ashlyn Krueger su McCartney Kessler, che non riesce a convertire il successo nel tie-break del secondo set in vittoria finale.

RISULTATI WTA 500 ABU DHABI OGGI

Volynets (USA) [Q]-Kartal (GBR) [Q] 3-6 6-4 6-4

Sonobe (JPN) [Q]-Yuan (CHN) 6-4 6-3

V. Kudermetova [LL]-Samsonova [5] 5-7 6-1 7-6(5)

Sun (NZL)-Garcia (FRA) [WC] 6-1 6-3

Krueger (USA)-Kessler (USA) [Q] 3-6 7-6(4) 6-3