WTA 1000 Doha avanzano Rybakina, Swiatek e Pegula. La Paolini cede alla Ostapenko

Giornata decisamente ricca quella proposta dal calendario del WTA 1000 di Doha, si giocano infatti tutti gli incontri degli ottavi di finale. L’Italia mastica amaro per la netta sconfitta subita da Jasmine Paolini con la Ostapenko. Avanzano la kazaka Elena Rybakina, la polacca Iga Swiatek e la statunitense Jessica Pegula.

Nel primo match la kazaka Elena Rybakina piega, 7-6(1) 6-2 lo score dell’incontro, la slovacca Rebecca Sramkova in un’ora e ventiquattro minuti. La testa di serie numero cinque parte forte e vola sul 3-0, subisce il ritorno della rivale e accelera nuovamente per portarsi sul 5-3. La giocatrice slovacca però non ci sta, recupera il break, impatta sul 5-5 e trascina il set fino al tiebreak prima di arrendersi per 7-1. Decisamente meno avvincente il secondo set, parziale nel quale la numero sette del mondo scappa sul 4-0 creando così le premesse per la chiusura dell’incontro che le garantisce il passaggio ai quarti. La prossima avversaria della Rybakina sarà la polacca Iga Swiatek, tre volte vincitrice del torneo, che al termine di un’autentica battaglia piega 6-7(1) 6-4 6-4 la ceca Linda Noskova in oltre due ore e trenta minuti.

Nulla può Jasmine Paolini contro una Jelena Ostapenko letteralmente scatenata che s’impone nettamente con un perentorio 6-2 6-2 in poco più di un’ora. La giocatrice lettone sbaglia pochissimo, dimostra una pesantezza di palla decisamente superiore rispetto all’avversaria e non concede alcuna possibilità all’avversaria di sviluppare qualsiasi piano tattico per provare a contenerne la straripante potenza. Continua il buon momento della tunisina Ons Jabeur che regola 6-3 6-4 l’americana Sofia Kenin. La tunisina centra i quarti di finale per la seconda settimana consecutiva e continua a guadagnare posizioni in classifica.

Impiega poco meno di un’ora e quaranta minuti l’americana Jessica Pegula per piegare la russa Daria Kasatkina con il punteggio di 6-3 7-5. Nel primo parziale la statunitense rompe gli equilibri nel quinto game quando strappa il servizio alla rivale e difende il break conquistato chiudendo i conti nel nono game. Più combattuta, in virtù dei diversi cambi di scenario, la seconda partita nella quale la giocatrice russa si trova sotto 3-1, prova ad orchestrare una reazione che le consente di salire sul 5-3 e deve poi arrendersi al dirompente ritorno della rivale che conquista gli ultimi quattro giochi e festeggia la vittoria. Proverà a sbarrare la strada alla giocatrice statunitense la russa Ekaterina Alksandrova che, in un’ora e dodici minuti, piega 6-4 6-2 la belga Elise Mertens e trova così la giusta continuità dopo la vittoria contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka.

Bissa la splendida vittoria ottenuta contro Coco Gauff l’ucraina Marta Kostyuk che supera in maniera molto netta l’esperta polacca Magda Linette, 6-4 6-2 il punteggio finale. Nell’ultimo match di giornata domina la scena l’americana Amanda Anisimova che travolge Leylah Fernandez per 6-3 6-0 in poco più di un’ora.