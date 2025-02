Rivoluzione nel doppio misto agli US Open. Sara Errani e Andrea Vavassori non ci stanno

Rivoluzione in vista nei prossimi US Open. Nell’ultimo Slam del 2025 ci sono tante novità all’orizzonte. Gli organizzatori hanno comunicato, ad esempio, l’ampliamento del programma da 14 a 15 giorni di gara, da domenica 24 agosto a domenica 7 settembre. Tuttavia, ad alimentare le discussioni è la modifica nel torneo del doppio misto, evento nel quale l’anno passato Sara Errani e Andrea Vavassori trionfarono.

Un intervento, confermato dalla United States Tennis Association (USTA). L’evento si terrà nella settimana antecedente al torneo, quella in contemporanea ai tabelloni di qualificazione, denominata “Fan Week”. Il grande cambiamento si lega allo schedule: tutto si svolgerà in due giornate, il 19 e il 20 agosto, con 16 coppie, di cui 8 saranno in base al ranking di singolare, mentre le restanti 8 saranno wild card.

Le partite andranno in scena all’Arthur Ashe Stadium e al Louis Armstrong Stadium e si saranno al meglio dei tre set da quattro giochi. Si andrà al tie-break in caso di quattro pari, mentre al posto del terzo parziale si avrà un super tie-break a 10 punti. Cambia il discorso nel caso dell’atto conclusivo perché il match sarà al meglio dei tre set da sei giochi, con il tie-break al sei pari. La terza frazione sarà sostituita da un tie-break a 10 punti. Un mutamento che, ora come ora, riguarda solo il Major di New York.

Non si sono fatte attendere le prime reazioni e tra questi vi sono le parole di Errani e di Vavassori, che hanno così commentato sui social: “Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto la notizia che il torneo di doppio misto US Open sarà completamente capovolto, cancellato e sostituito con una pseudo esibizione incentrata solo sull’intrattenimento e lo spettacolo. Si giocherà durante il torneo di qualificazione e potranno partecipare solo 8 coppie di giocatori con la classifica di singolo più alta e 8 coppie di giocatori invitate dal torneo con una wild card. Una decisione presa senza consultare nessuno, che non possiamo fare altro che accettare. Noi la vediamo come una profonda ingiustizia, che manca di rispetto a un’intera categoria di giocatori. Mettere i soldi sopra il tennis non è mai una buona idea. Al momento non sappiamo se avremo la possibilità di difendere il nostro titolo, ma speriamo che questo rimanga un caso isolato e questo tipo di politica non venga ripensato in futuro. Sentivamo fortemente il bisogno di condividere i nostri pensieri, Sara & Andrea“.