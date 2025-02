Perché Sonego è ai quarti a Marsiglia senza giocare: ritiro per il pupillo di Santopadre

A Marsiglia, sede degli Open 13 Provence 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250, Lorenzo Sonego, accreditato della settima testa di serie, è approdato ai quarti di finale senza scendere in campo sul cemento indoor transalpino.

La notizia del passaggio del turno dell’azzurro è arrivata mentre era in corso il match che precedeva quello di Sonego: il lucky loser transalpino Luca van Assche, che è allenato da Vincenzo Santopadre, ex coach di Matteo Berrettini e da Paolo Cannova, ex collaboratore di Salvatore Caruso, ha dato forfait.

Nei quarti di finale, in programma venerdì, l’azzurro sarà opposto ad uno tra il kazako Alexander Bublik ed il transalpino Ugo Humbert, testa di serie numero 2 del tabellone, che si affronteranno in serata, nel match che chiuderà il programma.