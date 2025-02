Sinner torna in campo a Doha: ostacoli Alcaraz e Djokovic, ma non solo. L’entry list

Oltre venti giorni dopo aver festeggiato in Australia il terzo titolo Slam della carriera (il secondo consecutivo a Melbourne), Jannik Sinner si appresta a tornare in campo sul cemento di Doha in occasione del Qatar Open 2025. L’azzurro rappresenta inevitabilmente il fiore all’occhiello di un campo partenti eccelso, in cui figurano ben sei tra i migliori dieci giocatori del ranking mondiale.

Il dominatore del circuito troverà nell’ATP 500 di Doha il suo grande rivale Carlos Alcaraz, la leggenda Novak Djokovic e non solo. Presenti nella capitale qatariota anche l’ex numero uno al mondo Daniil Medvedev, l’australiano Alex De Minaur e altri outsider di lusso come Andrey Rublev (top10), il greco Stefanos Tsitsipas ed il bulgaro Grigor Dimitrov.

Sinner non è l’unico azzurro ammesso al main draw di Doha, infatti figura nell’entry list del tabellone principale anche il nome di Matteo Berrettini. Si preannuncia un evento di livello stellare, grazie alla partecipazione di quasi tutti i big del tennis globale ad eccezione del n.2 al mondo Alexander Zverev (che ha scelto la terra rossa di Rio per la prossima settimana) e del n.4 Taylor Fritz.

Le otto teste di serie vengono stabilite in base al ranking di lunedì 10 febbraio, quindi Sinner è già sicuro di non poter incrociare lo spagnolo Alcaraz prima dell’eventuale finale, mentre il confronto con Djokovic rischia di materializzarsi già in semifinale.

ENTRY LIST ATP DOHA 2025

1 Jannik Sinner 1 1

2 Carlos Alcaraz 3 3

3 Alex de Minaur 6 8

4 Novak Djokovic 7 7

5 Daniil Medvedev 8 5

6 Andrey Rublev 10 9

7 Stefanos Tsitsipas 11 12

8 Grigor Dimitrov 13 10

Jack Draper 15 18

Ugo Humbert 17 14

Karen Khachanov 21 19

Felix Auger-Aliassime 22 23

Jiri Lehecka 25 29

Alexei Popyrin 26 24

Jordan Thompson 29 27

Gael Monfils 33 41

Matteo Berrettini 34 34

Nuno Borges 39 33

Tallon Griekspoor 42 40

Jan-Lennard Struff 46 43

Alexander Bublik 48 37

Zhizhen Zhang 52 49

Marin Cilic 195 21 (PR)