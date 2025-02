Dove vedere in tv Errani/Paolini-Panova/Stollar, WTA Doha 2025: orario, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno cominciato con il piede giusto la loro settimana nel WTA 1000 di Doha: le azzurre, teste di serie numero 3 del tabellone, hanno superato nettamente all’esordio la norvegese Ulrikke Eiker e la rumena Monica Niculescu con il punteggio di 6-3 6-2.

Sulla carta sarà abbordabile anche turno dei quarti di finale contro la russa Alexandra Panova e l’ungherese Fanny Stollar: questa coppia è al primo torneo in coppia e all’esordio ha superato a sorpresa il duo formato da Mladenovic e Zhang e si è ripetuta contro Muhammad e Schuurs, spuntandola al supertiebreak. Non ci sono chiaramente precedenti.

Una settimana che acquisisce ancora più importanza per Jasmine Paolini, che oggi è uscita malamente dal torneo di singolare, sconfitta con il punteggio di 6-2 6-2 da un’incontenibile Jelena Ostapenko: bisognerà incanalare la rabbia accumulata per l’eliminazione proprio in vista del doppio, visto che il tabellone può dare una mano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini/Errani contro Panova/Stollar, quarti di finale del torneo WTA 1000 di Doha. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Plus, Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Doha sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-PANOVA/STOLLAR

Mercoledì 12 febbraio

Grandstand 1 – ore 13.30

Sara Errani/Jasmine Paolini [3] vs Alexandra Panova/Fanny Stollar – Diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Plus, Supertennis

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-PANOVA/STOLLAR: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Plus, per gli abbonati; Supertennis, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati; supertennis.tv, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.