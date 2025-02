LIVE Volta a la Comunitat Valenciana, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Benifato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda frazione della Volta a la Comunitat Valenciana 2025. Continua la settantaseiesima edizione della corsa a tappe spagnola che porterà i corridori da Orihuela a Valencia. La cronometro a squadre di ieri è stata vinta dalla Lidl – Trek con il tempo di 39.20 alla media di 52.3 km/h e ha consacrato come leader della corsa il ceco Mathias Vacek, primo dei suoi a tagliare il traguardo.

Le formazioni si sfidano oggi su un percorso di 166 km con arrivo in salita, situazione che stimolerà molto probabilmente la prima battaglia tra i diversi candidati alla vittoria finale per iniziare così a guadagnare terreno prezioso in vista della pirotecnica conclusione in programma nel fine settimana.

Negli ultimi quarantadue chilometri sono ben tre le salite in programma e la conclusione prevista sull’Alto Partegat, asperità di 4,3 chilometri con una pendenza del 9,4%. Vedremo se i vari Joao Almeida, Brandon McNulty, Pavel Sivakov e Ben O’Connor sfrutteranno l’occasione per inviare il primo segnale ai diretti rivali e iniziare a creare le premesse per il successo finale. Le speranze italiane sono affidate a Giovanni Aleotti, Davide Piganzoli e Filippo Zana.

La partenza della frazione La Nucìa-Benifato è prevista alle 12.43. Si preannuncia un finale da fuochi d'artificio.