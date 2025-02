Volta a la Comunitat Valenciana 2025: il percorso e le 5 tappe ai raggi X

La Volta a la Comunitat Valenciana 2025 è pronta a tornare in scena a distanza di un anno. Quella che sarà la settantaseiesima edizione della corsa a tappe su strada regalerà nuove emozioni ai tanti appassionati da domani, mercoledì 5 febbraio e lo farà sino a domenica 9. Si tratterà di cinque giorni intensissimi in cui si potrà assistere a uno splendido spettacolo che si svolgerà in territorio spagnolo. Nonostante l’evento calamitoso che ha colpito la regione lo scorso ottobre, ovvero un alluvione in grado di mietere più di 200 morti, la gara di categoria UCI 2.Pro si disputerà comunque.

Volta a la Comunitat Valenciana 2025: le tappe

La gara si articola in ben cinque tappe e adesso andremo ad analizzarle nello specifico. Il percorso in ogni caso, andrà ad attraversare tutta la Comunità Valenciana. Proprio domani si inizierà con una cronometro a squadre di ben 34,4 km. Si partirà da Orihuela per arrivare a Orihuela Playa. Un percorso abbastanza lineare e pianeggiante con poche zone collinari. Insomma una cronometro molto veloce che porterà a velocità medie elevate.

Si proseguirà poi con la seconda tappa che condurrà i ciclisti da La Nucia a Benifato Font de Partegat. I chilometri da percorrere in questo caso saranno 166. Ci saranno tre salite in montagna nella parte finale da segnalare. Coll de Rates, di Benimantell e dell’Alt de Partegat. Anche la terza tappa non scherza a livello di intensità e ritmo. Si correrà da Algemesí ad Alpuente e per ben 180,9 km, con l’Alto del Remedio da tenere d’occhio. La dura salita in questione potrebbe rivelarsi decisiva; l’arrivo ad Alpuente è situato su un ripido pendio.

L’affascinante quarta tappa successivamente, attraverserà interamente la provincia di Castellón, da Oropesa del Mar a Portell de Morella. Ben 181 km e quattro salite. I passi di Chodos e Vistabella, collegati a 70 chilometri dal traguardo, saranno importantissimi. Infine toccherà ai 104 km finali, che andranno da Alfafar a Valencia. Una tappa totalmente pianeggiante in cui i velocisti potranno fare la differenza. Siamo dunque pronti ad assistere a una Volta Valenciana decisamente emozionante con tanti profili interessanti: da Ben O’Connor passando per Biniam Girmay sino all’italiano Filippo Baroncini che sarà in squadra col vincitore dell’ultima edizione, Brandon McNulty.