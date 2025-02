Etoile de Bessèges 2025: il percorso e le 5 tappe ai raggi X

Con l’Etoile de Bessèges si apre il 2025 delle corse a tappe europee. Tanti corridori, che qui aprono la loro stagione, possono mettersi in mostra per la prima volta quest’anno. L’Etoile si corre interamente nel sud della Francia, con partenza dal piccolo comune di Bellegarde ed arrivo ad Alès con la cronometro conclusiva. La corsa si svolgerà dal 5 al 9 febbraio e propone 5 tappe che, con la loro varietà, permetteranno a tutti i ciclisti di esprimersi al meglio.

La prima frazione partirà ed arriverà a Bellegarde dopo 159 chilometri relativamente pianeggianti. Il percorso prevede solo una brevissima salita ripetuta al chilometro 55 e 117: la Cote de la Tour (600 metri al 6,9%), e si concluderà con un arrivo in leggera salita adatto ai corridori esplosivi. La seconda tappa di 165,8 chilometri da Domessargues a Marguerittes è piuttosto impegnativa poiché presenta 4 GPM di seconda categoria. L’ultima salita, la Cote Cabrières (5.4 chilometri al 2,8%), è posta ad 8 chilometri dall’arrivo e non sembra essere così impegnativa da evitare l’arrivo in volata.

La terza tappa che si aprirà e concluderà a Bessèges dopo 164 chilometri, offrirà occasioni agli attaccanti, che dovranno sfruttare i 4 GPM che si alterneranno lungo il percorso. Tra questi, la Cote de Trélis rappresenta sicuramente il pericolo maggiore con i suoi 3,9 chilometri al 5,6%.

La quarta frazione è la tappa regina dell’Etoile de Bessèges 2025. Il percorso di 155 chilometri, sempre caratterizzato dalla presenza di 4 GPM, partirà da Vauvert e arriverà a Mont Bouqet. I corridori, dopo 3 salite, dovranno scalare i 4.6 chilometri al 9% di pendenza media (con picchi del 12%) del Mont Bouqet per aggiudicarsi la tappa più importante e faticosa. La corsa a tappe francese si concluderà il 9 febbraio con la classica cronometro da Alès ad Alès (l’Ermitage). La prova a tempo non presenta grandi difficoltà e terminerà dopo 10,6 chilometri con una breve ascesa finale (la Cote de l’Ermitage, 1.8 chilometri al 7,3%).