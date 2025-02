Etoile de Bessèges 2025: il grande ciclismo sbarca in Europa. Speranze italiane puntate su Filippo Ganna

Quella appena iniziata è una settimana importante per il ciclismo internazionale, che affronta le prime importanti corse nel Vecchio Continente, con due appuntamenti che sono ormai immancabili nel calendario: l’Etoile de Bessèges-Tour du Gard e la Volta a la Comunitat Valenciana.

La corsa transalpina, che si articola in cinque tappe, per una distanza complessiva di 655.325 chilometri, inizierà con la prima tappa da Bellegarde a Bellegarde, per una distanza di 159.07 km ed un finale che propone una rampa con la pendenza del 9% destinata già a lasciare le prime indicazioni importanti in chiave classifica generale.

Il finale sembra promettere scintille, perché sabato si arriva sul Mont Bouquet, salita di 4.6 chilometri con pendenza media del 9% e punte oltre il 12%, mentre la conclusione di domenica sarà riservata alla cronometro di 10.6 chilometri da Alès a L’Hermitage con l’ultimo tratto in ascesa che accompagnerà i corridori verso il traguardo.

Il campo dei partecipanti è ampio e ben qualificato, con 21 squadre per un totale di 146 corridori. Il tipo di tracciato lascia spazio a diversi scenari, anche se i nomi dell’ecuadoriano Richard Carapaz della EF Education – EasyPost, del francese Kevin Vauquelin della Arkéa – B&B Hotels, del duo belga Arnauld De Lie (Lotto)-Maxim Van Gills (Red Bull-BORA-hansgrohe) e del danese della Lidl Trek Mads Pedersen, vincitore lo scorso anno, sembrano rientrare nel novero dei favoriti. Alfiere della spedizione italiana è senza dubbio Filippo Ganna, della INEOS Grenadiers.

Tappe Etoile de Bessèges 2025

Tappa 1 (05/02): Bellegarde – Bellegarde (159 km)

Tappa 2 (06/02): Domessargues – Marguerittes (165,8 km)

Tappa 3 (07/02): Bessèges – Bessèges (164 km)

Tappa 4 (08/02): Vauvert – Le Mont Bouquet (155,7 km)

Tappa 5 (09/02): Alès – Alès (10,6 km, crono)