Volley femminile, Novara riprende il cammino, Milano a Valanga negli anticipi della 21ma di A1. Chieri supera Bergamo

Fattore campo e valori in classifica rispettati nei tre anticipi della 21ª giornata di Serie A1 femminile. Milano vince contro Talmassons la sua ottava partita consecutiva e riassapora il gusto del secondo posto, almeno fino a domani, quando Scandicci proverà a rispondere con Vallefoglia. Novara riparte dalla sfida contro Busto Arsizio per dimenticare la brutta sconfitta di Perugia, mentre Chieri difende la quinta posizione dall’assalto di Bergamo.

Netto il successo della Numia Milano contro uno spento Talmassons, che ha alzato bandiera bianca troppo in fretta contro Egonu e compagne. Primo set piuttosto equilibrato con le friulane che tengono la scia delle padrone di casa fino al 13-11, poi commettono qualche errore di troppo e si trovano sotto 16-12. Le lombarde fanno tesoro di questo vantaggio e tengono a distanza di sicurezza le rivali fino al 25-19, siglato da Paola Egonu.

Dura poco meno l’equilibrio nel secondo set, con Talmassons che tiene il ritmo fino al 9-8, poi subisce un break micidiale di 9-1, che lancia le milanesi verso il successo senza difficoltà con il punteggio di 25-15, con l’ultimo punto firmato da Heyrman. Nel terzo parziale non c’è storia: Milano vola subito sul 10-1 e non si fa più avvicinare dalle rivali fino al 25-10, che chiude il match. Per la Numia, solo Egonu in doppia cifra con 16 punti, 9 punti per una brillante Pietrin, 8 a testa per Orro e Kurtagic. Per Talmassons, 7 punti di Kocic e 5 di Storck.

La Igor Gorgonzola Novara ritrova la strada della vittoria dopo il passo falso di Perugia e travolge con un secco 3-0 una Eurotek Busto Arsizio che continua a palesare difficoltà e stanchezza dopo la folle corsa della parte centrale del campionato. Le piemontesi vincono 3-0 e restano in corsa per una posizione diversa dalla quarta che occupano attualmente.

Il primo set è un monologo della squadra di casa, che vola sul 16-6 e apre la strada per il facile successo con il punteggio di 25-11. Busto non reagisce e Novara affonda i colpi anche nel secondo parziale. La squadra di casa si porta sull’11-6 con Ishikawa e per la Eurotek è notte fonda. Busto resiste fino al 13-9, poi la Igor Gorgonzola prende il largo andando a vincere 25-15.

Non cambia la musica nel terzo parziale, con Novara che si porta avanti 13-8. Stavolta Busto Arsizio non si arrende e prova a inseguire le scatenate piemontesi, che mantengono le distanze e vincono con il punteggio di 25-19, conquistando tre punti pesanti. Tris in doppia cifra per Novara: Tolok con 15 punti, Mims con 14 e Ishikawa con 13. In casa Eurotek, 6 punti per Lazic e 5 per Obossa.

Successo pesante in chiave corsa al quinto posto per la Reale Mutua Fenera Chieri, che piega con un secco 3-0 Bergamo e stacca le lombarde in classifica di 5 punti. Primo set tiratissimo con le ospiti che provano la fuga sull’8-11, ma Chieri non si fa intimorire e raggiunge la parità a quota 13. Si procede sul filo dell’equilibrio fino al 20 pari, poi le padrone di casa prendono il largo e vincono 25-21, con l’attacco di Buijs.

Nel secondo set, l’equilibrio dura fino al 10 pari, poi Chieri scatta avanti 15-11 e Bergamo alza bandiera bianca, non riuscendo più a rientrare in partita fino al 25-17. Andamento a singhiozzo nel terzo set: Chieri scatta avanti 15-10, ma Bergamo non molla e si riporta in scia fino al 15-14. Nuovo scatto delle padrone di casa sul 18-14, ma Bergamo è lì sul 21-19. Sembra fatta per Chieri, che si porta sul 24-19, ma Bergamo, con Montalvo, recupera fino al 24-23. Poi ci pensa Gicquel da seconda linea a chiudere il match sul 25-23. In casa Chieri, 12 punti per Buijs e 10 a testa per Alberti e Skinner. Per Bergamo, 13 punti di Montalvo e 6 di Piani.