Volley, la resa dei conti! Penultima di Superlega decisiva con Trento-Civitanova e Perugia-Monza

Un mese fa Trento e Civitanova si sono giocate l’accesso alla finale della Coppa Italia in una battaglia senza quartiere, poco meno di un anno fa Perugia e Monza si giocavano lo scudetto e nel week end in arrivo queste due sfide daranno tante risposte sulla regular season di Superlega che si chiuderà la settimana prossima. In palio c’è una bella fetta di primo posto e anche la salvezza, ma non solo, in un week end che si preannuncia ad altissima tensione.

È volata all’ultimo set tra Perugia e Trento per la vittoria della regular season. La squadra umbra è padrona del proprio destino: dovesse vincere le ultime due partite (con Monza e Piacenza) con un doppio 3-0 avrebbe la certezza della conquista del primo posto, nonostante Trento l’abbia raggiunta in classifica con la vittoria 3-0 nel recupero della 12ª giornata contro Cisterna. La Sir Susa Vim affronta quello che sarebbe dovuto essere un big match e invece è il più classico dei testa-coda contro la Mint Monza, che occupa l’ultimo posto in classifica ed è alla disperata ricerca di punti per scavalcare Taranto, che ora si trova un punto più su. Lo scorso anno queste due squadre, appunto, si giocavano lo scudetto in una finale spettacolare. Squadre in campo domenica alle 18.00.

Il match più importante della giornata è quello di Trento, con l’Itas Trentino che ha speso pochissime energie mercoledì nel recupero con Cisterna e che ospita la Lube Civitanova, che con il terzo posto in classifica già in tasca ha iniziato per tempo a preparare i playoff e ha perso due delle ultime tre gare, compreso il recupero di giovedì sera sul campo di Padova. Trento ha ancora nel mirino il primo posto e deve cercare di vincere con il massimo scarto, sperando che Perugia lasci per strada almeno un set. Squadre in campo sabato alle 20.30.

C’è attesa febbrile a Grottazzolina per la sfida che potrebbe regalare ai marchigiani una storica salvezza in Superlega. Al Palasport di Porto San Giorgio la Yuasa ospita domenica alle 19.30 la Gas Sales Bluenergy Piacenza, che avrà in panchina Ljubo Travica, chiamato a sostituire l’esonerato Anastasi dopo la sconfitta di sette giorni fa contro Verona. Per Piacenza la volata è proprio con gli scaligeri per il quinto posto finale in classifica (le due squadre sono appaiate a quota 36 punti), mentre Grottazzolina avrebbe bisogno di 2 punti per avere la certezza di salvarsi ma, visto che Perugia-Monza si giocherà un’ora e mezzo prima, potrebbe scendere in campo già con la salvezza in tasca.

La Rana Verona, che contende il quarto posto ai piacentini, affronta il derby veneto tra le mura amiche con una Sonepar Padova che, grazie alle ultime due vittorie, si è portata ad un soffio dalla salvezza matematica e, teoricamente, potrebbe ancora avere qualche piccolissima speranza di centrare i playoff, con 4 punti da recuperare in due partite. Si gioca domenica alle 20.30.

A Modena va in scena un’altra sfida molto importante: la Valsa Group, padrona di casa, ha bisogno di 3 punti per mettere al sicuro la disputa dei playoff, che è rimasto l’unico obiettivo della anonima stagione gialloblù, e magari chiudere al settimo anziché all’attuale ottavo posto. Dall’altra parte della rete c’è la Prisma Gioiella Taranto, che è in piena lotta per la salvezza con Monza (14 punti Taranto, 13 Monza). Si gioca alle 15.30.

Completa il quadro della giornata la sfida di sabato sera alle 20.30 a Cisterna. Di fronte la squadra laziale, che occupa il settimo posto a pari merito con Modena e, come gli emiliani, ha bisogno di 3 punti per la certezza di disputare i playoff. Dall’altra parte c’è l’Allianz Milano, che occupa la sesta posizione e in teoria potrebbe ancora andare a prendere il quarto posto, ma servono congiunzioni astrali favorevoli che difficilmente si verificheranno. La mente dei milanesi, poi, è rivolta verso i playoff di Champions League: nella gara di ritorno la squadra di Piazza sarà chiamata a ribaltare l’1-3 dell’andata contro l’Halkbank in una sfida durissima.