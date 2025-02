Volley, Trento travolge Cisterna (3-0) nel recupero della 12ma giornata di Superlega e aggancia Perugia in testa alla classifica

L’Itas Trentino corona, a due turni dalla fine, la rincorsa alla capolista Perugia e aggancia in vetta gli umbri grazie al facile 3-0 inflitto ad una rinunciataria Cisterna. Partita a senso unico, dominata in lungo e in largo dai padroni di casa che, in meno di un’ora e mezzo, superano i laziali. Risultato mai in bilico se non nella prima parte del primo e del secondo set, poi Trento ha sempre preso il largo nella parte centrale dei tre parziali non facendosi avvicinare dai rivali nella parte conclusiva.

Soli si affida allo starting seven titolare con Rychlicki opposto e Bartha al centro e Trento parte subito forte mettendo da subito in difficoltà Cisterna che fatica a trovare il ritmo, va sotto 6-2, perde ulteriormente terreno nella parte centrale (15-8) e non riesce più ad avvicinare la squadra avversaria con Trento che, senza troppi problemi e con un Michieletto protagonista, si impone con il punteggio di 25-17.

C’è un pizzico di equilibrio in più nel secondo parziale ma, di fatto, la musica non cambia. Trento è in palla e prende lentamente il sopravvento su una Cisterna che viene punita ad ogni piccola imprecisione (13-10). L’Itas mantiene il vantaggio fino al 16-13 e poi piazza il break micidiale di 4-0 che di fatto apre la strada per il secondo set. Pochi sussulti nel finale e Trento si impone con un eloquente 25-15.

Parte bene Trento anche nel terzo set. La squadra di Soli gioca sul velluto e non incontra alcuna difficoltà a guadagnare un vantaggio consistente. L’Itas vola e Cisterna sembra quasi rassegnata alla sconfitta. I padroni di casa raggiungono il massimo vantaggio sul 22-14 e poi arriva una piccola reazione dei laziali che piazzano un break di 0-4 e accorciano le distanze fino al 22-18, ma Trento riparte e vince 25-19 con l’errore al servizio di Cisterna.

Michieletto top scorer per l’Itas Trentino con ben 18 punti in tre set, in doppia cifra anche Lavia con 13 punti e il centrale Bartha, giudicato migliore in campo, con 11 punti. Per Cisterna da segnalare gli 8 punti di Bayram e i 5 di Ramon in una partita da dimenticare per la squadra laziale.