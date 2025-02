Volley, Padova fa lo sgambetto a Civitanova: Luca Porro scatenato in Superlega

Padova ha sconfitto Civitanova per 3-2 (18-25; 25-20; 25-19; 23-25; 15-8) nel recupero della 12ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile (l’incontro non si era potuto disputare a metà dicembre mentre i marchigiani erano impegnati nel Mondiale per Club).

La formazione veneta ha firmato il colpaccio di fronte al proprio pubblico, infilando il secondo successo consecutivo e blindando nei fatti la salvezza con 19 punti quando mancano due giornate al termine della stagione: a lottare per la retrocessione saranno nei fatti Monza (13 punti) e Taranto (14). La Lube è incappata nel secondo stop nelle ultime tre partite e chiuderà la regular season in terza posizione.

I cucinieri hanno dominato il primo set, ma i padroni di casa sono stati bravi a reagire e hanno ribaltato il punteggio giganteggiando tra secondo e terzo parziale. I vincitori dell’ultima Coppa Italia sono riusciti a fare la differenza nel finale della quarta frazione e hanno trascinato la contesa al tie-break, dove sono stati i veneti a trovare l’allungo e a meritarsi un preziosissimo successo da due punti.

Prestazione strepitosa da parte di Luca Porro (24 punti, 2 muri, 2 ace), in grande spolvero anche Veljko Masulovic (21 punti, 3 muri, 2 ace) e Marko Sedlacek (12), in doppia cifra anche Federico Crosato (10 punti, 3 muri, 2 ace). Tra le fila di Civitanova i migliori sono stati Mattia Bottolo (17 punti, 3 ace), Aleksandar Nikolov (13 punti, subentrato a Eric Loeppky dopo i primi due set) e Petar Dirlic (12).