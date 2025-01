Volley femminile, che tris di anticipi nella 21ma di A1: spicca Chieri-Bergamo! A Cuneo e Roma in gioco la salvezza

La volata finale è lanciata in Serie A1 femminile e c’è grande attesa per una 21ma giornata che anticipa di una settimana la Final Four di Coppa Italia (che per buona parte delle squadre significa turno di sosta) e che potrebbe emettere verdetti importanti sia nella corsa per le posizioni della griglia playoff, sia per la lotta salvezza, che interessa ancora tante formazioni.

Tre gli anticipi in programma domani, sabato 1 febbraio, tutti molto interessanti. Si inizia alle 18.00 con la sfida di Novara, dove l’Igor Gorgonzola, reduce dalla brutta sconfitta di Perugia al tie break, cerca riscatto tra le mura amiche con l’Eurotek Busto Arsizio, che ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato, compreso il recupero della 14ma giornata mercoledì contro la capolista Conegliano, ma è ancora in piena corsa per il quinto posto. Barbolini cercherà di recuperare la schiacciatrice Piva, reduce dall’infortunio alla schiena che l’ha costretta a saltare il recupero.

Alle 20.30 la Numia Milano, in striscia positiva aperta da sette partite, prosegue la caccia al secondo posto ospitando il fanalino di coda Talmassons. La squadra di Lavarini sembra aver lasciato alle spalle il momento complicato e aver imboccato la strada giusta per una seconda parte della stagione dove potrebbero arrivare grandi soddisfazioni. Talmassons è avversario da non sottovalutare: è reduce da un successo convincente contro Pinerolo, poi battuto anche dalle milanesi in settimana, e crede fortemente nella salvezza.

Alle 20.45 si gioca per un posto di prestigio nella griglia playoff a Chieri, dove la Reale Mutua Fenera ospita il Bergamo, vera e propria rivelazione del torneo. Di fronte quinta e sesta forza del campionato per una sfida imprevedibile che potrebbe anche profumare di Europa in vista della prossima stagione. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta, ma stanno comunque disputando una stagione più che soddisfacente: spettacolo ed equilibrio in vista.

Domenica si completa il quadro delle sfide con quattro partite, due delle quali sono veri e propri spareggi salvezza. Il primo si gioca a Cuneo alle 16.00 e di fronte ci sono la Honda Olivero e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, appaiate in classifica a 16 punti, con +3 sulla zona retrocessione. Chi vince può iniziare a dormire sonni abbastanza tranquilli. Non potrà comunque dormire sonni tranquilli la vincente dell’altra sfida salvezza in programma domenica alle 17.00 tra Smi Roma e Il Bisonte Firenze. Da una parte la Smi, che occupa l’ultima posizione con 13 punti, dall’altra la squadra toscana, che ha due punti in più e che ha appena cambiato allenatore, esonerando Simone Bendandi e affidando la panchina al suo secondo Federico Chiavegatti.

Il quadro si completa con altre due sfide: una si gioca domenica alle 17.00 a Pinerolo, con la Wash4Green che ospita la capolista imbattuta Prosecco Doc Imoco Conegliano. Possibile un super turnover da parte di Santarelli, ma la squadra veneta riesce a tenere alta l’asticella anche quando non sono in campo le titolari, mentre Pinerolo avrebbe bisogno di punti per continuare a credere nei playoff, che si stanno allontanando.

Bella partita anche a Firenze, dove la Savino del Bene Scandicci è chiamata a respingere l’assalto di Milano al secondo posto nella gara casalinga delle 17.00 contro la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. Partita meno scontata di quanto si possa pensare, visto che di fronte sono la seconda e l’ottava forza del campionato. Scandicci sta sicuramente già pensando alla Coppa Italia, ma non può permettersi distrazioni e Vallefoglia ha già fatto soffrire qualche big del campionato e può sempre ripetersi.