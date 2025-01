Volley femminile, Conegliano travolge Busto e allunga in testa. Egonu trascina Milano, Scandicci a -1

Stasera si sono giocati due recuperi della 14ma giornata della Serie A1 di volley femminile, non giocati a metà dicembre a causa degli impegni di Conegliano e Milano al Mondiale per Club. Le due grandi favorite hanno vinto questi incontri infrasettimanali, confermando il pronostico della vigilia.

Conegliano ha dettato legge sul campo di Busto Arsizio, imponendosi per 3-0 (25-15; 25-22; 25-19): le Campionesse del Mondo hanno dominato il primo set, sono state brave a tenere a bada le Farfalle nel secondo parziale e nella terza frazione hanno recuperato un break di svantaggio per poi involarsi verso il ventesimo successo in campionato.

La corazzata veneta prolunga così la propria imbattibilità stagionale e allunga in testa alla classifica generale, dove ora ha addirittura dodici lunghezze di vantaggio nei confronti di Scandicci. Coach Daniele Santarelli ha deciso di tenere a riposo l’opposto Isabelle Haak e la centrale Sarah Fahr, a mettersi in mostra sono state la giovane bomber Merit Adigwe (13 punti) e i martelli Zhu Ting (15) e Gabi (10), bene anche le centrali Cristina Chirichella (6) e Marina Lubian (8). Tra le padrone di casa, settime in graduatoria, le migliori sono state Laura Kunzler (14) e Giorgia Frosini (12).

Milano ha invece perso il primo set ai vantaggi contro Pinerolo, poi ha cambiato il ritmo e ha inscenato una bella rimonta contro le piemontesi, ora sempre più lontane dalla zona playoff (-8 dall’ottava piazza occupata da Vallefoglia). Le ragazze di coach Stefano Lavarini si sono imposte per 3-1 (24-26; 25-20; 25-19; 25-17), hanno infilato il quinto successo consecutivo in campionato e hanno rafforzato la terza posizione in classifica generale, portandosi a una sola lunghezza di ritardo dalla seconda piazza occupata da Scandicci.

L’opposto Paola Egonu ha fatto la differenza con 24 punti, ben spalleggiata dalle schiacciatrici Helena Cazaute (19) e Myriam Sylla (11), al centro Laura Heyrman (11) ed Hena Kurtagic (9, 4 muri) sotto la regia di Alessia Orro, turno di riposo per Anna Danesi. A Pinerolo non sono bastate Malwina Smarzek (14) e Indre Sorokaite (13).