Volley femminile, è spareggio per il secondo posto tra Milano e Scandicci nella penultima di A1! Roma e Firenze: volata salvezza

Una battaglia lunga cinque mesi, tra rincorse, agganci, rimonte, per arrivare allo scontro diretto che emetterà un verdetto quasi definitivo. Milano e Scandicci si giocano il secondo posto in classifica che potrebbe voler dire, in una ipotetica semifinale, che sarebbe il remake della semifinale dello scorso anno, avere il vantaggio della eventuale bella in casa: non è poco.

Domani sera, mercoledì 26 febbraio, le due squadre che sono già qualificate anche per i quarti di Champions League, si giocano una potenziale fettina di finale playoff, poi dovranno superare entrambe il primo turno e non è affatto scontato perché le squadre che inseguono già hanno saputo creare qualche grattacapo in stagione. Scandicci parte da 57 punti e Milano da 55. Le due partite fin qui giocate in stagione hanno detto che le due squadre, di fatto, si equivalgono: all’andata Scandicci prevalse al tie break, mentre nella semifinale di Coppa Italia fu Milano ad avere la meglio 3-2 al termine di un match tiratissimo e spettacolare.

La sfida che balza agli occhi è sempre quella: Paola Egonu contro Ekaterina Antropova, le due opposte campionesse olimpiche che incroceranno le armi una volta di più. Antropova è la migliore realizzatrice del campionato, Egonu è un po’ staccata ma solo perché ha saltato le prime otto giornate della stagione. Se si guarda il trend Antropova arriva da uno dei migliori match della sua stagione, i 32 punti messi a segno domenica nel match contro Pinerolo, mentre Paola Egonu ha faticato sul campo di Vallefoglia, chiudendo con soli 20 punti all’attivo e chiudendo il match in panchina ma questo vuole dire poco o nulla. In regia sfida stellare tra Orro, che sembra aver smaltito il problema che si era palesato proprio durante la semifinale contro Scandicci a Bologna, e Ognjenovic, mentre in banda i fari saranno puntati su Myriam Sylla che pare destinata il prossimo anno a vestire la maglia delle toscane, che perderanno Herbots, in partenza verso la Turchia. Si gioca alle 20.30.

Nell’anticipo di questa sera, martedì 25 febbraio, alle 20.30 la Prosecco Doc Imoco Conegliano va a caccia della vittoria numero quaranta della sua stagione ma dovrà fare molta attenzione alle grandi motivazioni de Il Bisonte Firenze che arriva dal successo sul campo di Talmassons che ha permesso alle toscane di portarsi sul +2 rispetto alla zona salvezza. L’aspetto di cui tenere conto è che questa sfida si inserisce in un vero tour de force delle venete che la prossima settimana affronteranno l’andata dei quarti di Champions League tra la fine della regular season e l’inizio dei playoff per cui Santarelli potrebbe anche dare spazio a qualche seconda linea che finora, comunque, ha saputo tenere il passo delle titolari.

L’altro match che interessa da vicino la zona salvezza è quello di Busto Arsizio dove mercoledì alle 20.30 l’Eurotek ospita la Smi Roma. Le lombarde hanno il compito di blindare il sesto posto (sono a +5 su Bergamo a due giornate dalla fine) e regalarsi magari ancora l’ultima possibilità di dare l’assalto al quinto (ma serve l’aiuto di Chieri, ora a +4). Dall’altra parte a Roma serve solo la vittoria. È vero che all’ultima giornata le romane ospiteranno Pinerolo che non avrà più nulla da dire ma servono 3 punti in più di Firenze che già stasera proverà a muovere la classifica nel difficile impegno con Conegliano ma domenica potrebbe trovarsi sul campo di un Bergamo che non avrà granché da dire e che potrebbe preservare le titolari in vista dei quarti di finale dei playoff.

A proposito di playoff a Novara si trovano di fronte due squadre che sono già certe di partecipare alla fase decisiva della stagione: da una parte la Igor Gorgonzola Novara che è quarta e ha 4 punti da recuperare sul terzo posto (un occhio su Milano le piemontesi lo avranno sicuramente) e dall’altra la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che, dopo aver fatto soffrire Milano, ci terrebbe a mettere in difficoltà anche la squadra di Bernardi. L’obiettivo per le marchigiane è evitare l’ottavo posto che le metterebbe subito di fronte a Conegliano. Si parte alla pari con Bergamo. Squadre in campo alle 20.30.

Proprio le lombarde cercheranno di sfruttare la situazione andando a far visita alla Honda Olivero Cuneo che ci terrebbe a festeggiare domani la salvezza matematica. Bergamo, che arriva dalla battaglia senza quartiere con Novara, persa al tie break, arriva da cinque sconfitte consecutive e vorrebbe invertire la rotta, Cuneo ha bisogno di 2 punti per avere la certezza di essere in Serie A1 anche la prossima stagione.

Sempre in zona salvezza basta un punto alla Bartoccini-Mc Restauri per proseguire la sua avventura nella massima serie e mercoledì alle 20.00 la squadra umbra ospita il Talmassons che purtroppo ha già salutato la compagnia domenica scorsa e dunque gioca per la gloria. La squadra di Giovi ha la possibilità di festeggiare la permanenza nella massima serie tra le mura amiche con un pubblico sempre più folto ed appassionato anche al volley femminile.

A completare il quadro delle sfide di giornata il derby piemontese con la Wash4Green Pinerolo che saluta il proprio pubblico visto che questa sarà la sua ultima partita stagionale di Serie A1 (non ci sono più possibilità di agganciare la zona playoff) ospitando la Reale Mutua Fenera Chieri che si deve difendere dall’assalto di Busto Arsizio nella corsa al quinto posto finale. Per la formazione di Bregoli saranno sufficienti 3 punti nelle ultime due partite per mettere al sicuro la terza piazza.