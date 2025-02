Volley femminile, Milano col fiatone espugna al tie break Vallefoglia e resta in corsa per il secondo posto

La Numia Milano vince 3-2 la battaglia sul campo del Vallefoglia che chiude la 23a giornata e rimane in qualche modo in corsa per il secondo posto, perdendo però un punto rispetto a Scandicci (prossima avversaria delle lombarde) che ora è a +2 sulle lombarde. Una Numia come spesso è accaduto in questa stagione a corrente alternata che ha faticato a dare continuità al proprio gioco ed ha subito la veemenza della Megabox Ondulati del Savio, bravissima ad affondare i colpi appena ha notato qualche calo della formazione avversaria.

Primo set molto lineare con la formazione milanese che guadagna un piccolo vantaggio da subito, 5-3 e mantiene il doppio vantaggio fino al 15-13. Egonu firma lo strappo importante che porta la Numia sul 17-13 ma Vallefoglia non molla e si riporta sotto sul 19-18 con Perovic e Lee. Sylla con l’attacco e il muro riporta a +4 Milano sul 22-18 e Vallefoglia non riesce più ad avvicinarsi fino al 25-21 conclusivo con l’errore al servizio di Bici.

Secondo parziale ad elastico: parte forte la Megabox che si porta sul 4-0 ma Egonu ribalta tutto portando Milano sul 10-6. Vallefoglia ribalta nuovamente tutto e va avanti con Weitzel sul 13-11 ma la Numia non ci sta, torna in vantaggio sul 21-18 con il muro di Kurtagic e l’attacco di Sylla. Sembra tutto apparecchiato per il 2-0 Numia ma Vallefoglia non ci sta. Il muro di Bici e l’errore di Danesi regalano il pareggio alle padrone di casa che nel finale si aggrappano alla potenza di Bici e vincono 25-23.

Terzo set a senso unico con Milano arrabbiata che parte fortissimo sul 5-1 e Vallefoglia che non riesce a trovare il break giusto per tornare in corsa. Le marchigiane ci provano ma restano distanti dalla squadra ospite che si porta sul 18-11 e nel finale aumenta ulteriormente il vantaggio fino al 25-14 conclusivo.

Inizia il quarto set e lo scenario cambia completamente di nuovo. Vallefoglia ritrova concentrazione ed efficacia in attacco e Milano va subito in difficoltà. Le marchigiane si portano sul 9-4 e Milano molla completamente la presa, lasciando via libera ad una Megabox Ondulati del Savio scatenata che gioca sul velluto e vince con un eloquente 25-12. Tie break all’insegna del grande equilibrio fino all’11 pari, poi Lavarini inserisce Cazaute per una Egonu affaticata e Milano cambia marcia con un break di 3-0 firmato da Daalderop, Heyrman e Sylla che poi chiude in parallela anche l’attacco del 15-12 che regala i due punti a Milano.

In casa Vallefoglia 22 punti a testa per Bici e Lee, Weitzel ha chiuso con 18 punti, Candi con 6. In casa Numia 20 punti per Paola Egonu, 15 per Sylla, 13 per Daalderop e 12 per Danesi.