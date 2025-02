Volley femminile, Busto Arsizio sbanca Perugia al tie-break nel terzultimo turno della Regular Season di Serie A1

Un match molto tirato al Pala Barton Energy tra Bartoccini-Fortinfissi Perugia e l’e-work Busto Arsizio nel terzultimo turno della Regular Season di Serie A1 di volley femminile. Il club umbro andava alla ricerca dell’ultimo tassello per completare il mosaico della salvezza, mentre le lombarde avevano in mente di migliorare il proprio piazzamento in chiave playoff a scapito di Chieri.

La squadra di Andrea Giovi è scesa in campo con la consapevolezza di non poter chiudere il discorso “salvezza” per la vittoria di Firenze contro il Talmassons (retrocesso). Una partita spettacolare, che si è decisa al tie-break e sorriso alle ospiti 25-17; 20-25; 22-25; 25-17; 16-14. Migliore in campo è stata l’opposta di Milano Josephine Obossa che ha messo a segno ben 28 punti, ben coadiuvata da Rebecca Piva con 20, senza dimenticare i 16 di Laura Kunzler.

Perugia, nella fase centrale del match, è stata trascinata da una grande Anett Nemeth (21 punti), supportata da Adelina Ungureanu (15), nel tentativo di cambiare l’inerzia del confronto, fino a quel momento favorevole all’e-work.

Tuttavia, nella fase calda del match, Milano ha trovato il modo per portarsi a casa il successo nel quinto parziale e la Bartoccini-Mc Restauri deve fare i conti con una classifica non entusiasmante.