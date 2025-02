Volley femminile, Chieri-Scandicci, Novara-Conegliano e Milano-Bergamo infiammano la 23ma giornata di A1

Che sfide, che super turno di campionato che va ad intrecciarsi con una settimana densa di sfide decisive in Europa per le squadre italiane. La giornata numero 23, la quartultima di campionato, mette di fronte tra loro, scherzo del calendario, sei delle prime sette squadre della classifica in tre sfide che definire stellari non è esagerato.

A Novara va in scena la ripetizione della semifinale di Coppa Italia che ha regalato qualche emozione più del previsto tra Igor Gorgonzola e Prosecco Doc Imoco Conegliano. La squadra piemontese, per alcuni tratti della sfida di Bologna, è riuscita a mettere in difficoltà le venete, arrendendosi comunque in tre set. Conegliano, invece, sta proseguendo senza guardare in faccia a nessuno la sua marcia meravigliosa, ha già in tasca la vittoria della regular season ma non vuole (o non può, vista la fame di successi del gruppo) fermarsi. Oltre ad essere la riedizione della semifinale di Coppa Italia, questa sfida potrebbe essere un anticipo della semifinale playoff ma questa è un’altra storia. Tolok contro Haak è sfida tra bomber vere, anche se attualmente ricoprono due ruoli diversi. Si gioca domenica alle 16.00.

Nell’unico anticipo di domani, sabato 15 febbraio, alle 18.00, sono di fronte la Reale Mutua Fenera Chieri e la Savino del Bene Scandicci. Le piemontesi, con la vittoria sul campo del Vallefoglia mercoledì, hanno messo al sicuro il sesto posto e possono pensare a questa sfida e alla semifinale di Challenge Cup senza troppi patemi. Scandicci, invece, si è ripresa il secondo posto in classifica, ha un punto di vantaggio su Milano e non può permettersi distrazioni se vuole conquistare il diritto a giocare l’eventuale bella dell’eventuale semifinale playoff tra le mura amiche. Anche qui partita da urlo con tante protagoniste in grande condizione.

Domenica alle 19.00 a chiudere il programma della giornata ci sarà il derby lombardo che mette di fronte la Numia Milano e Bergamo. La squadra di Lavarini arriva dalla doppia sconfitta con Conegliano che qualche entusiasmo lo ha spento (soprattutto la seconda sconfitta di mercoledì in campionato). Milano deve fare i conti con qualche acciacco e proverà a invertire la tendenza dopo le due sconfitte con le venete che hanno fermato una serie positiva che durava da nove gare. Momento non facile anche per Bergamo che arriva da quattro sconfitte consecutive che non dovrebbero però compromettere la partecipazione delle orobiche ai playoff (9 punti di vantaggio sulla nona a 4 giornate dalla fine sono abbastanza rassicuranti). La sconfitta casalinga con Pinerolo di mercoledì scorso ha lasciato uno strascico di interrogativi sulla condizione delle bergamasche che vorranno fugare qualche dubbio cercando di mettere in difficoltà Egonu e compagne.

Tante sfide al vertice ma tante e importanti anche nella parte bassa della classifica con Roma campo centrale. Di fronte la Smi, 16 punti, terz’ultima in classifica, e attualmente in zona salvezza, e la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 19 punti, reduce dalla vittoria nello scontro diretto con Firenze. Per Roma, di mezzo, c’è anche la semifinale di Challenge Cup che è un appuntamento molto importante, ma la squadra capitolina ha come primo obiettivo stagionale quello di ottenere la salvezza e quella di domenica alle 17.00 è La Partita con la lettera maiuscola, per entrambe le squadre.

L’altra sfida clou nella rincorsa alla permanenza in Serie A1 è quella di Cuneo, dove la Honda Olivero ha la possibilità di chiudere forse definitivamente la partita ospitando domenica alle 18.00 il Talmassons. Cuneo, reduce dalla sconfitta di Busto Arsizio, parte dai 19 punti in classifica che sono un buon bottino a questo punto della stagione, mentre le friulane sono all’ultima spiaggia: 13 punti in classifica e uno scontro diretto che può rilanciarle o affossarle nella rincorsa ad una salvezza che ad un certo punto della stagione sembrava possibile, ma che ora si è fatta complicata con le troppe sconfitte nell’ultima fase di campionato.

Interessante in chiave salvezza, ma anche playoff, la sfida in programma a Busto Arsizio, dove la Eurotek, che ha interrotto la serie negativa battendo mercoledì Cuneo e rilanciandosi nella rincorsa al sesto posto, ospita Il Bisonte Firenze, reduce da ben otto sconfitte consecutive in campionato e penultimo in classifica ad una sola lunghezza però dalla zona salvezza. Squadre in campo domenica alle 17.00.

Completa il quadro un’altra sfida molto interessante in programma a Pinerolo domenica alle 17.00 tra due formazioni che arrivano da un mercoledì da leoni. La Wash4Green, che ha saputo espugnare il campo di Bergamo nel turno infrasettimanale, ospita la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, che arriva dalla battaglia persa al tie-break contro Chieri che le ha comunque permesso di fare un passo avanti verso la conquista dei playoff.