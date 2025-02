Volley femminile, Conegliano strapazza Milano: altra lezione, le Pantere vincono la regular season

Conegliano non ha fatto sconti e ha travolto Milano con un secco 3-0 (25-17; 25-21; 25-16) nel big match della 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Pantere hanno travolto nuovamente la compagine meneghina a tre giorni di distanza dallo schiacciante successo nella finale della Coppa Italia e hanno impartito l’ennesima lezione al sodalizio meneghino, visto che nel corso di questa stagione avevano già dettato legge in Supercoppa Italiana, nella semifinale del Mondiale per Club e nell’incontro d’andata di campionato.

La corazzata veneta prolunga così la propria imbattibilità, ha infilato il 22mo successo consecutivo in Serie A1 e ha rafforzato il primo posto in classifica generale: l’Imoco ha infatti 15 punti di vantaggio su Scandicci e ha matematicamente conquistato la regular season con addirittura quattro turni di anticipo, l’avversaria nei quarti di finale dei playoff scudetto sarà l’ottava in graduatoria ovvero una tra Busto Arsizio, Bergamo e Vallefoglia. Milano è scivolata in terza posizione a -16 dalla vetta e con due lunghezze di margine su Novara.

Conegliano ha preso il largo fin dalle battute iniziali dei tre set e ha chiuso i conti in poco più di un’ora di gioco, trascinata dalla centrale Marina Lubian (14 punti, 3 muri, 2 ace) e dall’opposto Isabelle Haak (12 punti), 9 punti per la schiacciatrice Khalia Lanier affiancata di banda da Gabi (11) sotto la regia di Joanna Wolosz. Turno di riposo per la centrale Sarah Fahr (4 punti per Cristina Chirichella) e per il martello Zhu Ting, mentre a Milano non sono bastate la bomber Paola Egonu (11 punti) e la schiacciatrice Myriam Sylla (7), c’è stato spazio per Elena Pietrini (2), due punti per la centrale Anna Danesi, cinque per il martello Nika Daalderop, la regista Alessia Orro non era a referto (ha giocato Lamprini Konstantinidou).