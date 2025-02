Volley femminile, Conegliano vince la regular season. Scandicci sorpassa Milano, lotta per la salvezza

Stasera si sono giocate sei partite valide per la 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Conegliano ha travolto Milano con un secco 3-0 e ha matematicamente conquistato la regular season con quattro turni di anticipo, visto che le Campionesse d’Italia hanno addirittura 15 punti di vantaggio su Scandicci. Le toscane hanno regolato Roma per 3-0 e hanno così sopravanzato le meneghine, ora terze a -16 dalla vetta e con due lunghezze di vantaggio su Novara, che ha avuto la meglio per 3-0 sul campo di Talmassons.

Scandicci è stata trascinata dalla bomber Ekaterina Antropova (21 punti) e dal martello Kara Bajema (10) contro la formazione guidata da Gabriela Orvosova (10). Novara ha potuto fare affidamento sulle prove di Tatiana Tolok (13 punti), Taylor Mims (10) e Maja Aleksic (11) contro il fanalino di coda trascinato da Maja Storck (12). Busto Arsizio è tornata alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive, imponendosi di fronte al proprio pubblico contro Cuneo per 3-0: Rebecca Piva (14 punti) e Benedetta Maria Sartori (12) si sono messe in mostra contro Anastasiia Kapralova (12).

Perugia ha battuto Firenze per 3-1 in una fondamentale sfida salvezza: le umbre sono volate a +4 proprio sulle toscane, che sono penultime a -1 a Roma e a +2 su Talmassons. La lotta salvezza si infiamma, le ultime due squadre retrocederanno in Serie A2. Show di Anett Németh (25 punti) affiancata da Gaia Traballi (13) contro il sestetto di Adhuoljok John Malual (15) e Bozana Butigan (12). Malwina Smarzek ha messo a segno 23 punti e ha trascinato Pinerolo alla vittoria per 3-1 sul campo di Bergamo.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Bergamo vs Wash4green Pinerolo 1-3 (24-26; 25-16; 23-25; 24-26)

Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano 3-0 (25-17; 25-21; 25-16)

Cda Volley Talmassons Fvg vs Igor Gorgonzola Novara 0-3 (15-25; 13-25; 20-25)

Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Honda Olivero Cuneo 3-0 (25-22; 25-17; 25-18)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Il Bisonte Firenze 3-1 (13-25; 25-21; 26-24; 25-23)

Savino Del Bene Scandicci vs Smi Roma Volley 3-0 (25-18; 25-22; 25-23)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 66 punti, Scandicci 51, Milano 50, Novara 48, Chieri 40, Busto Arsizio 35, Bergamo 33, Vallefoglia 33, Pinerolo 24, Perugia 19, Cuneo 19, Roma 16, Firenze 15, Talmassons 13.