Volley femminile, ancora loro: la Coppa Italia si assegna nella sfida tra Milano e Conegliano, alla terza finale in otto mesi

Conegliano punta al sesto trionfo, Milano alla sua prima storica vittoria. Per la terza volta in appena otto mesi, Conegliano e Milano si ritrovano faccia a faccia in una finale. Prima la sfida in Champions League, vinta dalle venete al tie-break, poi il duello in Supercoppa, ancora deciso al tie-break a favore di Conegliano. Ora, all’Unipol Arena di Bologna, le due squadre si contendono la Coppa Italia, con la formazione veneta che parte con i favori del pronostico.

Negli ultimi otto mesi, il divario tra Conegliano e le altre squadre è aumentato notevolmente. La Prosecco Doc Imoco va alla ricerca della sua sesta Coppa Italia, la quinta consecutiva, oltre alla 35ª vittoria stagionale di fila e al 17º trofeo nazionale consecutivo. Numeri impressionanti che probabilmente entreranno nella storia e verranno ricordati per decenni.

La grande domanda che tutti si pongono nel mondo del volley è: esiste un modo per fermare Conegliano? Fino a questo momento nessuna squadra è riuscita nell’impresa, ma nella semifinale di ieri contro Novara, la corazzata veneta ha mostrato qualche segno di vulnerabilità. Il servizio aggressivo di Novara ha messo in difficoltà Zhu in ricezione, destabilizzando il gioco della squadra e creando problemi anche alla regista Wolosz, che ha dovuto fare affidamento su Haak, decisiva in attacco nei momenti chiave.

Se Conegliano riuscirà a mantenere solida la propria ricezione, la strada verso il sesto trofeo consecutivo sarà decisamente in discesa. Milano, però, ha caratteristiche diverse rispetto a Novara e dovrà spingere al massimo per trovare una strategia efficace. Da una parte, le venete hanno avuto una semifinale meno impegnativa e disputata con qualche ora di anticipo; dall’altra, Milano arriva carica dopo la battaglia contro Scandicci, un match durissimo che potrebbe dare la giusta spinta emotiva per tentare l’impresa.

Il Vero Volley non ha ancora conquistato un titolo e alzare il primo trofeo della sua storia contro Conegliano avrebbe un valore immenso. Questa finale ripropone alcuni dei duelli più entusiasmanti delle ultime stagioni, sia in Italia che in Europa: il confronto tra le palleggiatrici Orro e Wolosz, la sfida tra opposte Egonu e Haak, le centrali Danesi e Fahr, e la lotta tra i due liberi De Gennaro e Fukudome.

Sul fronte delle formazioni, Santarelli si affiderà al suo sestetto titolare con Wolosz in regia, Haak opposta, Fahr e Chirichella al centro, Zhu e Gabi in banda e De Gennaro libero. Lavarini, invece, schiererà Orro al palleggio, Egonu opposta, Sylla e Daalderop in banda, Heyrman e Kurtagic al centro, con Fukudome libero. Fischio d’inizio alle 15.20.