Volley femminile, Milano batte Scandicci e si regala la finale di Coppa Italia. Pirotecnico duello Egonu-Antropova

Milano ha sconfitto Scandicci per 3-2 (25-21; 19-25; 25-23; 19-25; 15-12) e si è qualificata alla finale della Coppa Italia 2025 di volley femminile, meritandosi l’incrocio con Conegliano in programma domenica 9 febbraio (ore 15.20). La formazione lombarda è riuscita a spuntarla in volata contro le toscane, al termine di un incontro ad altalena dove aveva preso le redini del gioco (1-0 e 2-1) venendo però sempre rimontata dalle avversarie prima di piazzare la stoccata risolutrice al tie-break.

Il sodalizio della presidente Alessandra Marzari disputerà l’atto conclusivo per il terzo anno consecutivo contro le Pantere e proverà ad alzare al cielo il trofeo per la prima volta nella propria storia, cercando di interrompere l’imbattibilità stagionale delle Campionesse d’Europa, contro cui ha già perso nella semifinale del Mondiale per Club, in Supercoppa Italiana e in campionato nel corso di questa annata agonistica.

Pirotecnico duello tra i due opposti, attesissimi volti simbolo di un confronto rivelatosi molto acceso: Paola Egonu ha messo a segno 30 punti (2 muri, 49% in attacco), Ekaterina Antropova è andata a referto con 30 punti (3 muri, 46% in fase offensiva). Un sostanziale pareggio tra le due bomber in un testa a testa importante anche in ottica titolarità in Nazionale. A risultare fondamentali per Milano sono state la schiacciatrice Myriam Sylla (14 punti) e la centrale Anna Danesi (11, 4 muri) sotto la regia di Alessia Orro, l’altro martello Nika Daalderop ha chiuso con sette punti a referto.

A Scandicci, terza in Serie A1 alle spalle di Conegliano e Milano, non sono bastate la prestazione già descritta di Antropova, l’apporto dei due martelli Lindsey Ruddins (13 punti, ha sostituito Camilla Mingardi dopo le prime due frazioni) e Britt Herbots (14) e della centrale Linda Nwakalor (14 punti, 4 muri).