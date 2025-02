Volley femminile, Conegliano soffre ma vince sempre: 3-0 a Novara ed è il finale in Coppa Italia

Non la versione migliore della Prosecco Doc Imoco Conegliano porta a termine la missione numero uno e va in finale di Coppa Italia, battendo 3-0 una combattiva Igor Gorgonzola Novara. Le novaresi giocano la carta della sorpresa, giostrando le attaccanti di palla alta e, in parte, tolgono punti di riferimento a Conegliano, che fatica in ricezione, in particolare con Zhu, e di conseguenza in attacco (tranne la schiacciasassi Haak). Per diverse occasioni Conegliano prova a prendere il largo, ma il merito della Igor Gorgonzola è stato quello di resistere sempre e tornare sotto per giocarsela alla pari. Il risultato, però, è sempre quello: Conegliano tre, Novara zero.

In avvio Bernardi gioca la carta della sorpresa e schiera Aleksic opposta con Tolok e Ishikawa in banda, ma Conegliano, che scende in campo con la formazione titolare, non fa una piega. In un baleno le venete sono avanti 8-4 e 14-7, con Fahr protagonista a muro e in attacco. Il set è già segnato, ma Novara ha il merito di non alzare bandiera bianca e continuare a giocare. Tolok sfrutta qualche imprecisione della Prosecco Doc Imoco e riporta Novara sotto sul 16-13. Conegliano riparte di slancio e si ritrova avanti 19-14, poi subisce un break di 0-4, con Novara che si avvicina pericolosamente sul 19-18. La forza di Conegliano è anche questa: giocare bene nei momenti decisivi. Le venete non sbagliano, Novara sì, con Alsmeier e Ishikawa, e la Prosecco Doc Imoco si trova avanti 23-19, aprendo la strada al 25-21 firmato da Fahr in attacco.

Il secondo set è una specie di fotocopia del precedente, con Conegliano che prova a mettere le cose in chiaro fin dall’inizio e, con Gabi ma soprattutto con Haak, si porta avanti sul 12-6, quando Bernardi decide di schierare Mims al posto di Alsmeier. Le venete sembrano controllare fino al 16-11, ma arriva un altro break di 0-4 da parte della Igor Gorgonzola, che si affida come sempre a Tolok e arriva fino al 16-15. Haak con l’attacco mantiene il +2 per la squadra di Santarelli, mentre Fahr regala un altro break di vantaggio sul 21-18. La solita Tolok riporta Novara a tiro sul 22-21, ma ci pensa Zhu, non brillantissima fino a quel momento, con un doppio punto a regalare il set point a Conegliano (24-23) e la solita Haak chiude per il 25-23.

L’equilibrio si propaga anche al terzo set. Novara gioca bene e addirittura prova a prendere il largo sul 7-10, ma è Gabi a firmare il pareggio delle venete a quota 12 e anche il doppio vantaggio sul 15-13. Novara ha un altro sussulto e si riporta avanti 15-16. L’elastico rilancia avanti le venete sul 20-17 con Zhu, ma Tolok non ci sta e riporta le piemontesi sul 20-19. Si procede punto a punto, con la Prosecco Doc Imoco in vantaggio di un break fino al 24-23, ed è il muro di Wolosz a chiudere un match complicato per la squadra veneta, che in finale c’è per la sesta volta di fila.

In casa Conegliano 15 punti per Haak, 14 per Fahr, 11 per Gabi e 10 per Zhu. Per Novara, 17 punti per la russa Tolok, top scorer dell’incontro, 10 per Mims, entrata in corsa, 7 a testa per Alsmeier e Aleksic.