Conegliano-Milano, Finale Coppa Italia volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

Conegliano e Milano si affronteranno nella finale della Coppa Italia 2025 di volley femminile, che andrà in scena domenica 9 febbraio (ore 15.20) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna). Sarà ormai la grande classica della pallavolo tricolore a mettere in palio l’ambito trofeo: da una parte la corazzata veneta che insegue il sesto sigillo consecutivo (il settimo della propria storia), dall’altra la formazione lombarda che spera di alzarlo al cielo per la prima volta.

Le Pantere si presentano all’appuntamento da imbattute in stagione e hanno sconfitto le meneghine nella semifinale del Mondiale per Club, in Supercoppa Italiana e nel confronto d’andata in campionato. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, reduci dal successo in semifinale per 3-0 contro Novara. hanno avuto la meglio su Milano negli ultimi due atti conclusivi della Coppa Italia e sperano di non interrompere la striscia in loro favore. Il sestetto di coach Stefano Lavarini dovrà riprendersi dalle fatiche della semifinale con Scandicci decisa al tie-break.

Si preannuncia un grande testa a testa tra le bomber Paola Egonu e Isabella Haak: l’opposto della nostra Nazionale sarà spalleggiata dalle schiacciatrici Myriam Sylla e Nika Daalderop sotto la regia di Alessia Orro, mentre l’opposto svedese sarà affiancata dai martelli Zhu Ting e Gabi sotto la guida di Joanna Wolosz. Grande sfida anche tra le centrali Anna Danesi, Sarah Fahr e Cristina Chirichella, il libero Monica De Gennaro sarà un punto di forza dell’Imoco.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, finale della Coppa Italia 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO, FINALE COPPA ITALIA VOLLEY

Domenica 9 febbraio

Ore 15.20 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.