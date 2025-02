Volley femminile, ancora Conegliano-Milano nella 22ma di serie A1. Le venete possono già vincere la regular season

Dove eravamo rimasti? A Conegliano che solleva l’ennesimo trofeo e Milano costretta ancora una volta a guardare le altre fare festa ma con la fiammella della speranza ancora accesa perché il dominio delle Pantere al Forum di Assago è solo un brutto ricordo. La Coppa Italia è appena andata in archivio ed è già tempo di campionato visto che stasera scatta la 22ma giornata e domani saranno di nuovo loro, al PalaVerde di Villorba, Conegliano e Milano ad affrontarsi nel big match della 22ma giornata.

La volata finale è lanciata e le venete già domani potrebbero mettere in ghiaccio il primo posto nella regular season, un altro obiettivo che potrebbe essere centrato con ben quattro giornate di anticipo dalla squadra di Santarelli, che non sembra avere limiti. La squadra veneta dovrà ritrovare in fretta motivazioni e concentrazione dopo la festa di domenica sera, e di fronte troverà una Numia Milano desiderosa di riscatto e con la voglia, tanta, di rompere l’incantesimo contro la Prosecco Doc Imoco che dura ormai da troppo tempo. L’incognita è legata alla condizione fisica di Alessia Orro, uscita malconcia dalla finale di Bologna, a tal punto da dover rinunciare a partecipare alla premiazione finale. La speranza, in casa Milano, è che la campionessa olimpica di Parigi possa riprendersi in tempo, altrimenti toccherà a Konstantinidou il posto in cabina di regia delle lombarde. Fischio d’inizio alle 20.45.

L’avvio scoppiettante del quint’ultimo turno di campionato spetta a una sfida che potrebbe dire diverse cose in chiave griglia play-off. Questa sera alle 20.30, infatti, sono di fronte a Pesaro Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Reale Mutua Fenera Chieri. Le marchigiane occupano l’ottavo posto in classifica ma sono reduci da tre successi di fila, l’ultimo dei quali da urlo sul campo di Scandicci, mentre Chieri è quinta in classifica, ha vinto quattro delle ultime cinque gare disputate tra campionato e Challenge Cup, dove è ad un passo dalla terza finale europea consecutiva. Spettacolo assicurato.

Domani si incrociano gli interessi delle squadre in lotta per le prime posizioni della classifica e quelle in lotta per non retrocedere. La Savino del Bene Scandicci, terza in classifica, ma reduce dalla sconfitta interna con Vallefoglia in campionato e da quella subita in semifinale di Coppa Italia contro Milano, cercherà riscatto al PalaWanny di Firenze (20.30) contro la Smi Roma, terz’ultima della classe e a caccia di preziosi punti salvezza, alla vigilia della semifinale di Challenge Cup che potrebbe regalare una grande soddisfazione alle capitoline dopo il 2-3 di Potsdam.

Un’altra delusa della Final Four di Bologna, la Igor Gorgonzola Novara, battuta in semifinale da Conegliano e attualmente quarta in classifica, sarà di scena sul campo del Talmassons, ultimo in classifica e a caccia del colpaccio che sarebbe fondamentale per continuare a sperare nella salvezza. Le friulane hanno vinto una sola delle ultime cinque gare disputate, vanificando così la rimonta messa in piedi a cavallo della fine dell’andata e dell’inizio del ritorno, mentre le novaresi hanno collezionato tre vittorie e tre sconfitte nelle ultime sei gare disputate e sono a un passo dalla semifinale di Cev Cup, in attesa del ritorno fra una settimana con il Plovdiv. Si gioca alle 20.30.

La Eurotek Busto Arsizio vuole arrestare la caduta libera: la squadra lombarda, una sola vittoria nelle ultime cinque gare disputate, ospita alle 20.00 una delle formazioni in lotta per non retrocedere, la Olivero Honda Cuneo, che al momento è a +4 dalla zona retrocessione e non si vuole fermare. Scontro diretto per la salvezza, invece, a Perugia, dove la Bartoccini-Mc Restauri, 16 punti in classifica e quart’ultima, ospita alle 20.30 Il Bisonte Firenze, che per la prima volta dieci giorni fa, prima della sosta, si è trovato in zona retrocessione, proprio all’indomani del cambio in panchina con l’esonero di Simone Bendandi. Chi vince questa sfida prende una boccata di ossigeno purissimo, chi la perde rischia di trovarsi in grande difficoltà in vista della volata finale.

A completare il quadro la sfida di Bergamo, dove la formazione lombarda proverà a difendere la sesta posizione in classifica ospitando un Wash4Green Pinerolo in grande difficoltà. Entrambe le squadre non stanno affrontando un grande momento di forma: Bergamo ha perso quattro delle ultime cinque gare disputate, Pinerolo tutte e quattro le ultime partite e si guarda con una certa circospezione alle spalle. Squadre in campo alle 20.30.