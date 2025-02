Volley femminile, Ortolani batte Mazzanti: marito contro moglie nella finale di Coppa Italia in Serie A2

La finale della Coppa Italia di Serie A2 di volley femminile aveva come uno dei temi caldi la grande sfida tra marito e moglie: da una parte Davide Mazzanti, allenatore di Trento; dall’altra Serena Ortolani, attaccante e capitana di San Giovanni in Marignano. A fare festa è stata la bomber insieme alle proprie compagne di squadra, capaci di vincere con un secco 3-0 (25-20; 25-23; 28-26) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna).

Le romagnole hanno conquistato il trofeo per la seconda volta nella loro storia dopo quello del 2018, trascinate proprio dall’opposto 38enne (18 punti, 3 muri, 41% in fase offensiva) e dalla schiacciatrice Anna Piovesan (20 punti) affiancata di banda da Alice Nardo (14) sotto la regia di Cecilia Nicolini. Le dolomitiche hanno sempre cercato di tenere testa alle avversarie, soprattutto nel tiratissimo terzo set, ma nei momenti caldi hanno pagato dazio contro la verve della Omag.

A Trento non sono bastate Emilia Weske (17) e Dayana Kosareva (12). Il tecnico nativo di Fano sperava di mettere le mani sul trofeo dopo quindici mesi estremamente difficili, caratterizzati dall’addio alla Nazionale (con cui ha conquistato gli Europei, un argento e un bronzo ai Mondiali) e dalla retrocessione in Serie A2 alla guida dell’Itas, oltre al fatto che l’Italia ha nel frattempo festeggiato l’oro olimpico sotto la guida di Julio Velasco.

San Giovanni in Marignano svetta in testa alla classifica della Pool Promozione di Serie A2 con 46 punti davanti alla Futura Giovani Busto Arsizio (43), all’Akademia Sant’Anna Messina (42), alla Balducci Hr Macerata (42) e a Trento (38).