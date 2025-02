Volta ao Algarve 2025: succede di tutto! Il gruppo sbaglia strada e vince Ganna, poi la neutralizzazione

AGGIORNAMENTO ORE 19.15. La vittoria di Filippo Ganna è stata cancellata. La giuria ha deciso di neutralizzare la tappa dopo l’errore di direzione del gruppo: il risultato non è stato omologato.

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) vince la prima tappa della Volta ao Algarve 2025 al termine di un finale surreale. Infatti, a 900 metri dal traguardo, gran parte del gruppo ha seguito la strada sbagliata, riservata alle ammiraglie, lasciando Ganna in testa. L’italiano ha così vinto anticipando il francese Romain Grègoire (Groupama FDJ) e lo svizzero Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG).

La prima tappa della Volta ao Algarve 2025 è partita da Portimão e si è conclusa a Lagos dopo 192.2 chilometri. La frazione si è aperta con la fuga di 8 corridori: Gonçalo Oliveira (Anicolor / Tien 21), Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortagua), Victor Cesar De Paula (FEIRENZE-BEECELER), Carlos Miguel Salgueiro (APHotels & Resorts / Tavira SC Farense), Francisco Campos (APHotels & Resorts / Tavira SC Farense), Noah Campos (GI Group Holding-Simoldes-UDO), Diogo Narciso (Credibom/La Aluminios / Marcos Car) e German Nicolas Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé).

Gli otto battistrada hanno scalato insieme l’unica asperità della giornata: il Nave con i suoi 5.4 chilometri al 4,4% di pendenza media. A 48 chilometri dal traguardo, il portoghese Carlos Miguel Salgueiro (APHotels & Resorts / Tavira SC Farense) stacca i suoi compagni di fuga e tenta l’impresa solitaria. Il gruppo, però, rimane sempre in controllo e ai –23 recupera tutti i fuggitivi, compreso Salgueiro.

Negli ultimi chilometri tante sono le squadre che cercano di ottenere un buon piazzamento per la volata, che non viene mai disputata. La maggior parte del gruppo, infatti, sbaglia totalmente strada dopo una rotatoria e Filippo Ganna si ritrova, seguito da una decina di corridori, in testa a pochi metri dall’arrivo. Per la freccia azzurra è un gioco da ragazzi completare gli ultimi metri ed ottenere il successo grazie al quale diventa il leader della Volta ao Algarve 2025.