Tour of Oman 2025 l’olandese Olav Kooj vince la quarta tappa in volata. Nizzolo 2°, classifica invariata

La penultima tappa del Tour dell’Oman si chiude con la vittoria allo sprint di Olav Kooij della Team Visma | Lease a Bike. Il corridore olandese, che conquista così la trentanovesima vittoria da professionista, arriva primo sul traguardo dell’Oman Convention and Exhibition Center precedendo l’italiano Giacomo Nizzolo della Q36.5 Pro Cycling Team e il venezuelano Orluis Aular della Movistar Team.

Il gruppo riassorbe la fuga di giornata a meno di dieci chilometri dal traguardo per poi lasciare spazio al lavoro delle varie squadre, che preparano il terreno per mettere nelle migliori condizioni i propri sprinter. Il corridore olandese trionfa uscendo fuori in maniera prepotente non appena le ruote veloci si lanciano, mentre termina quarto Erlend Blikra della Uno-X Mobility, colui che aveva lanciato per primo la volata.

Invariata la situazione in classifica generale con il francese David Gaudu della Groupama – FDJ che conserva la maglia di leader con sei secondi sull’inglese Adam Yates della UAE Team Emirates – XRG e dodici sull’australiano Damien Howson della Q36.5 Pro Cycling Team. Il primo degli italiani nella generale è Diego Ulissi della XDS Astana Team con un ritardo di trentaquattro secondi dalla prima posizione. La vittoria della corsa si deciderà nell’ultima tappa di domani con l’arrivo in salita a Green Mountain.

A caratterizzare la giornata la fuga da lontano di tre corridori. L’omanita Abdulrahman Alyaqoobi della Salalah Club, il thailandese Kongphob Thimachai della Roojai Insurance, il malese Muhammad Haizam Mohd Shabri della Terengganu Cycling Team attaccano dopo soli sette chilometri dalla partenza, sviluppano un tentativo che prende consistenza con il passare dei chilometri e toccano il massimo vantaggio quando accumulano 9’15” sul gruppo. A quarantanove chilometri dal traguardo il corridore thailandese rompe gli indugi, attacca e prende il comando solitario della corsa per essere ripreso quando mancano 9,6 chilometri al traguardo.