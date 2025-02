Tadej Pogacar prova i pavé della Roubaix: spettacolo nella Foresta di Arenberg, gareggerà in primavera?

Tadej Pogacar ha destato l’interesse di tutti gli appassionati di ciclismo postando sui social una foto che lo ritrae con la Foresta di Arenberg sullo sfondo. Il fuoriclasse sloveno si è cimentato sul settore in pavé simbolo della Parigi-Roubaix (con tanto di video) e ha deciso di informare i suoi sostenitori, ma sarà al via dell’Inferno del Nord, una delle cinque Classiche Monumento in programma il prossimo 13 aprile? Probabilmente no, ma il balcanico potrebbe stupire tutti e decidere di debuttare in questo evento proprio quest’anno.

Il vincitore di Giro d’Italia, Tour de France e Mondiali nell’ultima stagione ha pedalato con la sua proverbiale potenza e ha destato l’interesse anche di alcuni colleghi come Mathieu van der Poel (ha interagito con un “mi piace”) e Jasper Philipsen (ha voluto scherzare con un “per favore, no”). Il direttore sportivo Fabio Baldato ha spiegato che questo test era già stato programmato a dicembre.

Sabato è stato fatta una ricognizione del Giro delle Fiandre (già vinto nel 2023) e poi domenica si è cimentato con i tratti iconici della Parigi-Roubaix, come ha spiegato Baldato alla Gazzetta dello Sport: “È stato un altro allenamento intenso, circa 165 km. Siamo entrati sul percorso 2 chilometri prima del primo settore di pavé e li abbiamo fatti tutti, compresi gli altri a cinque stelle come Mons en Pevele e Carrefour de l’Arbre, e le piccole modifiche prima di Arenberg. Il tutto fino al velodromo di Roubaix, ma era chiuso e non siamo entrati“.

La Roubaix è una delle pochi eventi di punta, insieme alla Vuelta di Spagna e alla Milano-Sanremo, che Pogacar non ha ancora vinto: in terra iberica potrebbe già gareggiare quest’anno dopo il Tour de France, vedremo quale sarà il suo futuro sulle pietre.