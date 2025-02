Tour of Oman 2025, David Gaudu vince la terza tappa ed è il nuovo leader

La terza tappa del Tour of Oman 2025 è stata conquistata dal francese David Gaudu (Groupama-FDJ) che diventa il nuovo leader della classifica generale. Il transalpino ha attaccato a 900 metri dal traguardo ed ha battuto in volata il britannico Adam Yates (UAE Team Emirates). Terzo posto per l’australiano Damien Howson (Q36.5 Pro Cycling Team), con un distacco all’arrivo di 5 secondi.

La frazione è partita da Fanja e si è conclusa dopo 180 chilometri a Eastern Mountain. La fuga composta da Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team) e Rayan Boulahoite (Team TotalEnergies) è stata neutralizzata a pochi chilometri dall’ultima salita. Il gruppo, unito, ha potuto così affrontare la scalata conclusiva di Eastern Mountain (4.8 chilometri al 7,7% di pendenza media).

Tutto però si è deciso nell‘ultimo chilometro con l’attacco di David Gaudu, seguito da Adam Yates, che ha stretto i denti, restando con il francese fino all’arrivo. I due sono giunti insieme al traguardo, con Gaudu che è sembrato più fresco ed ha bruciato il britannico nella volata finale. Il transalpino, grazie a questo successo, balza in testa alla classifica generale, con un vantaggio di soli 6 secondi proprio su Adam Yates. Nelle prossime due tappe, dovrà difendersi dagli attacchi degli avversari per cercare di vincere il Tour of Oman 2025.

In chiave italiana c’è da sottolineare l’ottavo posto di Diego Ulissi (XDS Astana Team) con un distacco di 23 secondi dal vincitore. L’azzurro dimostra di essere in buone condizioni e si conferma anche all‘ottavo posto della classifica generale con 34 secondi di ritardo da David Gaudu.